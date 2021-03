Naj se praznovanje Air Max Day 2021 začne!

Oglasno sporočilo

Nike Air Max so edine superge na svetu, ki imajo svoj praznik. Čas je, da urbano praznovanje začnemo tudi v Sloveniji – pred nami je že tradicionalni Air Max Day. Obuj svoje maksice in se nam pridruži!

Foto: Luka Vunduk in Katja Čemažar

Le malo je ljubiteljev mode in urbane kulture, ki ne bi poznali navdihujoče zgodbe Nike Air Max. Vsak t. i. sneakerhead se je že neštetokrat srečal s takšno ali drugačno obliko Nikovega legendarnega zračnega mehurčka – osnove tehnologije Nike Air Max. Superge so odraz tradicije, pestre zgodovine in razvoja, hkrati pa vsak model nosi pridih novega, inovativnega tehnološkega pristopa k razvoju obutve.

Air Max povezuje generacije, saj pester nabor modelov nosijo prav vsi. Tako tisti, za katere so bile te superge v 90. letih statusni simbol, posebnost, nekaj, kar je zaželeno in ne tako pogosto posedovano, kot tisti, ki so našli svojega sopotnika za vse življenjske dogodivščine in uporniške ideje. Ni pomembno, kateri skupini pripadate, pomembno je, da ste del zgodovine, ki se še piše in se bo še pisala.

INTERAKTIVNO POTOVANJE PO SVETU NIKE AIR MAX

Na letošnji Air Max Day se je Nike odločil, da nas popelje na interaktivno potovanje po svetu ter nam predstavi neverjetne skupnosti in kulture, ki jih navdihujejo Air Max superge. Pridruži se virtualni turneji, ki je že na voljo na platformi Air Max Day Worldwide.

Foto: Luka Vunduk in Katja Čemažar

AIR MAX VIVA

Za letošnji praznik Nike ne skopari z novostmi; prišel je namreč nov član Air Max družine - Air Max Viva. Air Max Viva so superge, ki izžarevajo futurizem v polnem pomenu besede ter ponovno pomikajo meje inovativnosti in oblikovanja. Namenjene so urbanim posameznicam, ki z udobnim korakom premagujejo vsakodnevne izzive. Zahvaljujoč kombinaciji kakovostnih in privlačnih materialov na zgornjem delu, plišasti notranji strani, ki objema gleženj, detajlno oblikovanim vzorcem in kompleksnim, a fenomenalno strukturiranim šivom so novi Nike Air Max Viva preprosto kot nalašč za vsako predstavnico nežnejšega spola. Posebna oblika skupaj s sodobnim načinom zavezovanja omogoča ultimativno prileganje stopalu. Air Max Viva lahko nosite z vsem, tako kot vse druge Air Max superge.

Z VIVO NA ULICE LJUBLJANE

Lahko bi rekli, da je tudi v Sloveniji Air Max Day tradicija, zato se je Nike odločil za sodelovanje s štirimi mladimi posameznicami, ki jim svet mode in urbane kulture nikakor ni tuj. Tjaša, Rebecca, Nika in Nina so vzele vsaka svoj par Nike Air Max Viva in se podale na ulice Ljubljane. Svoj novi par superg so začele krasiti z različnimi modnimi stili – trije outfiti, samo ene maksice!

SODELUJ V IZZIVU IN OSVOJI NOVE AIR MAX VIVA Skupaj z ambasadorkami se lahko tudi ti udeležiš prav posebnega globalnega izziva. Pokaži nam tri kul outfite s svojimi najljubšimi Air Max supergami in sodeluj v žrebu za nov par Nike Air Max Viva! Za sodelovanje v izzivu lahko uporabiš katerikoli par Nike Air Max, posnameš kratek video in ga objaviš kot Instagram zgodbo.

Se vidimo na ulicah, obuj svoj najljubši model Nike Air Max in praznuj z nami Air Max Day 2021!

Foto: Luka Vunduk in Katja Čemažar

