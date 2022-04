Igralka in manekenka Lauren Hutton se lahko pohvali s kariero, ki traja že šest desetletij, na pragu 80. let pa še vedno osvaja s svojo brezčasno lepoto. Nazadnje so jo na naslovnico majske številke postavili pri reviji Harper's Bazaar, v spremljajočem intervjuju pa je vitalna 78-letnica spregovorila o svoji karieri in odnosu do zrele lepote.

Z manekenstvom se je začela ukvarjati sredi 60. let in že takrat zavračala nasvete, kaj bi morala pri sebi spremeniti, da bi bila privlačnejša. Agenti so ji na primer večkrat namignili, naj si da popraviti svoj prepoznavni razmik med zobmi, a je to vsakič zavrnila. Delala je za vrsto slavnih modnih hiš od Diorja do Chanela, leta 1973 pa podpisala pogodbo s kozmetično hišo Revlon za takrat največji znesek v zgodovini modne industrije - četrt milijona dolarjev, kar bi bilo danes več kot 1,5 milijona dolarjev.

Lauren Hutton leta 1974 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Že konec 60. let se je začela preizkušati tudi v igralstvu, s čimer se ukvarja vse do danes, ustvarila je vrsto prepoznavnih vlog, med drugim ob Richardu Geru v filmu Ameriški žigolo. Ves ta čas - vse do danes - pa je ostala manekenka in ob tem aktivno zavračala predsodke, da mora biti mladostna, če želi biti lepa.

V kampanji za H&M leta 2018 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Kot je povedala v intervjuju za Harper's Bazaar, zase skrbi z zelo osnovnimi lepotnimi pripomočki, med drugim si v lase redno vtira ricinusovo olje, kožo obraza in dekolteja pa si neguje s sokom aloe vere. Pri lepotnih popravkih je zelo previdna, češ da lahko hitro postanejo pretirani. "Nekatere ljudi zdaj težko pogledam," je dejala, "njihovi obrazi niso videti kot obrazi ljudi, ki sem jih poznala."

Foto: Guliverimage/AP

O zadržkih do lepotnih popravkov je Lauren Hutton spregovorila že pred časom, za revijo People je leta 2019 razkrila: "Enkrat sem preizkusila botoks in se prestrašila sama sebe, ker so bile moje obrvi videti kot pri čarovnici. Nato sem se prenehala ukvarjati s svojimi gubami in razmišljati o tem, da sem videti kot šarpej. Gube so medalje, ki ti jih pripne življenje."

