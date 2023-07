Konec plešavosti v 21 dneh s to preprosto metodo

Oglasno sporočilo

To ni čarovnija, temveč rezultat nove metode, ki omogoča, da si povrnete bujne lase brez presaditve. Vendar ne na kliniki, temveč v udobju lastne kopalnice, brez velikih stroškov in brez bolečin.

Foto: Grobally LLC

KAKO DELUJE?

Nov pristop k boju proti izpadanju redkih las je bil razvit kot metoda za ljudi po kemoterapiji. Po večkratnih preizkušanjih pa se je izkazalo, da enako dobro deluje pri vseh vrstah plešavosti: androgeni, ženski in moški plešavosti, menopavzni, poporodni, psihogeni in številnih drugih.

Metoda deluje na lase na celični ravni. Najprej aktivira samodejni proces regeneracije lasišča. Nato pa obnovi proizvodnjo las v koreninah, s tem pa prepreči izpadanje las in obnovi njihovo naravno linijo. Tako je glava prekrita s 100-odstotno naravnimi lasmi.

ALI OBSTAJAJO NEŽELENI UČINKI?

Pomembno je, da za tiste z redkimi, izpadajočimi in šibkimi lasmi ali po bolezni metoda ne predstavlja tveganja. Po šamponiranju preparat preprosto nanesete na lasišče. Naravne aktivne snovi prodrejo globoko v celice. Učinki so individualni, vendar testi dokazujejo, da se prvi tako imenovani "mladi" lasje pojavijo že po nekaj dneh.

ZA KOGA JE METODA PRIMERNA?

Metoda uporablja le naravne sestavine, ki so v pravi koncentraciji in iz preverjenih virov. Za njihovim izborom so večmesečne raziskave in testi, ki so omogočili združitev rastlinskih snovi s sodobno tehnologijo. Tako smo dobili novo rešitev, ki deluje veliko bolje kot presaditev las, saj odpravi tudi dolgoletno plešavost. Po terapiji so lasje tudi veliko debelejši in gostejši kot prej.

Plešasta območja izginejo, izgine meniška plešavost in zarastejo se lasne krivulje. In pri tem se ne ustavi - terapija ima namreč tudi celovit učinek na lase in lasišče. Vpliva tudi na druge težave v povezavi z lasmi, kot so prhljaj, mastni in lomljivi lasje ter suho lasišče.

Foto: Grobally LLC

ALI JE METODA VREDNA PREIZKUSA?

Metoda je rešitev za vse ženske in moške ne glede na starost. Namenjena je ljudem, ki želijo premagati težave z izpadanjem las. Tudi za tiste, ki se s plešavostjo spopadajo že več kot deset let. Ker trajno odpravi plešavost in sproži proces ponovne rasti močnih, gostih, zdravih in 100-odstotno naravnih las.

Foto: Grobally LLC

NE KUPUJTE MAČKA V ŽAKLJU!

Na žalost se je zaradi izjemne učinkovitosti opisane metode na spletu pojavilo veliko ponaredkov. Da bi vas zaščitili pred prevarami in neučinkovitimi metodami, smo samo za vas pripravili posebno povezavo na spletno stran proizvajalca, kjer lahko dobite originalni izdelek s posebnim popustom.

Kliknite na spodnjo povezavo :

Naročnik oglasnega sporočila je Grobally LLC.