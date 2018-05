Katere modne revije obiskati na Mercedes-Benz Fashion Week?

Oglasno sporočilo

11. maj: Slovenski modni večer z mladimi talenti in uveljavljenimi oblikovalci

Modno pisto bodo zavzele kreacije priznanih oblikovalcev mlajše generacije, kot so Sari Valenci (prejemnica MBFA 2015), Julia Kaja Hrovat (prejemnica MBFA 2016), Cilka Sadar (posebno priznanje žirije MBFA 2017), Tjaša Zalar (prejemnica MBFA 2017) in Janja Videc (nominacija Elle Style Awards 2016, članica Zoofa), ki z mladostnim optimizmom in svežimi pristopi premagujejo modne dogme in s svojimi kolekcijami kažejo veliko mero navdihujočega poguma. Petkov modni repertoar bo okrepil dvojec Draž, ki že desetletja dokazuje, da je pletena obleka primerna za vse življenjske situacije, sledila mu bo Tanja Zorn, ki več kot 20 let združuje tradicijo z inovativnostjo, izvirnost z nosljivostjo in strast do oblikovanja z ljubeznijo do estetike. Večer bosta okronali ženski, ki sta svoji blagovni znamki predstavljali na newyorškem tednu mode, Jelena Pirkmajer z znamko Cliché in Nina Šušnjara s kolekcijo Paradox, v kateri bo raziskovala prihodnost v sedanjosti.

12. maj: Poudarek na tujih oblikovalcih in modi z novim pogledom na svet

Iz Srbije na mednarodni teden mode prihajajo Milica Vukadinović in Marko Glavinić, ki se bosta predstavila vsak v svojem prepoznavnem stilu s kolekcijo moških oblačil, ter Sonja Jocic z modno zgodbo Alarm, v kateri je oblačila ustvarila brez odpadnega tekstila. IVANMAN, za katerim snuje hrvaški oblikovalec, ki že dlje časa biva v Berlinu, bo predstavil kolekcijo, v kateri ostaja zvest nasprotjem, eksperimentalnemu pristopu in čistim linijam. Hrvaško oblikovalsko srenjo bo zastopala Ksenija Vrbanić z blagovno znamko XD Xenia Design, ki jo lahko najdete v več kot 350 trgovinah po svetu. Na zaključni večer se bo predstavilo še pet slovenskih modnih oblikovalcev. NELIZABETA, ki v svojih kreacijah spaja ročne spretnosti starih obrtniških mojstrov z uporabo sodobnih tehnologij, Dajana Ljubičić z ženskimi silhuetami za 10 dni v tednu, Mija Curk z znamko Sofia Nogard in Alenka Globočnik, ki je navdih za novo kolekcijo Akulture našla v vojaškem stilu. MBFWLJ bo zaključila Matea Benedetti z dvema različnima kolekcijama, ki zdravje planeta, živali in ljudi postavljata na prvo mesto. S tem ostajata zvesti vrednotam etične in trajnostno usmerjene znamke, tesno povezane s konceptom lepote, luksuza in inovativnih trajnostnih tkanin.