Kako adidas vpeljuje inovativno tehnologijo v svet športa in spreminja industrijo oblačil?

Nemška blagovna znamka z logotipom treh črt je že vsem po svetu dobro poznana. To nas nikakor ne preseneča, saj je adidas ena najpomembnejših in najuspešnejših blagovnih znamk na trgu športnih oblačil in obutve. Sodobne tehnologije uvaja tako v profesionalna športna oblačila kot v lifestyle oblačila in obutev. Vas zanima, kateri čevlji adidas so opremljeni z omenjeno tehnologijo? Naj vam namignemo!

Čevlji adidas – kaj vse lahko najdete pri njih?

Najpomembnejši element športne obutve je nedvomno podplat. Odgovoren je za optimalno blaženje in stabilizacijo korakov. Katere tehnologije znamka adidas uporablja za zagotavljanje podpore na najvišji ravni? Na seznam se uvršča sistem Boost, ki zagotavlja visoko odzivnost, saj podplat med tekom občutno vrača energijo. Naslednji je sistem blaženja ADIPRENE+. Ta deluje na podoben način, saj zagotavlja odlično zaščito pred udarci. Blagovna znamka adidas pa seveda ni pozabila niti na dober oprijem s podlago. Čevlji adidas so opremljeni s tehnologijo Torsion System, ki izboljša stabilizacijo in hkrati preprečuje neželeno gibanje. Za dober oprijem s podlago in vzdržljivost skrbi tudi sistem Adiwear, ki zagotavlja odpornost proti obrabi. Seveda ne smemo pozabiti niti na ventilacijski sistem Climacool, ki poskrbi za zadostno kroženje zraka v notranjosti čevlja. Tako obutev ostane suha in prijetna tudi med daljšo in aktivno uporabo.

Inovativni materiali – spoznajte jih

Nemška blagovna znamka ni specializirana le za izdelavo profesionalne obutve. Spozna se tudi na izdelavo športnih oblačil, okrašenih s kultnimi črtami in opremljenih s sodobnimi tehnologijami, ki se odlično obnesejo pri različnih dejavnostih. Ena od vodilnih tehnologij je Primeknit, zračen in prožen material, ki zagotavlja popolno prileganje in udobje tudi med intenzivnim treningom. adidasova oblačila pogosto vključujejo tudi tkanino Climate, ki učinkovito odvaja znoj in vas ohranja suhe. Nemška znamka pa je poskrbela tudi za ljubitelje zimskih športov. Modele za to sezono so opremili s tkanino Climaheat, ki zagotavlja odlično toplotno izolacijo, saj ohranja toploto in zagotavlja optimalno telesno temperaturo v hladnih dneh. Dodana je tudi tehnologija Aeroready. Ta odvaja znoj in zagotavlja optimalno zračenje, kar prispeva k ohranitvi toplotnega udobja med intenzivnimi treningi. Omembe vreden pa je tudi material Primegreen. Izdelan je iz recikliranih plastičnih odpadkov in prispeva k zmanjšanju slabega vpliva na okolje.

Od športa do življenjskega sloga – adidasove tehnologije za vsakodnevno uporabo

adidasova športna oblačila in obutev so izredno priljubljeni predvsem zaradi udobja in podpore, ki ju zagotavljajo. Na srečo znamka adidas svojih najboljših rešitev ne omejuje le za profesionalne modele, temveč tehnologije, ki so se dobro izkazale v športu, vključuje tudi v vse preostale. adidasovi čevlji Ozelia in Ozweego so tako na primer opremljeni s sistemom Adiprene, ki zagotavlja odlično blaženje skozi ves dan. Outdoor modeli iz kolekcije adidas Terrex zagotavljajo optimalno podporo, dodatno pa jih odlikuje podplat Traxion, ki poskrbi za zanesljiv oprijem s podlago in boljše manevriranje. Znamka pa pri svojih običajnih modelih ne uporablja le inovativnih tehnologij, temveč se pogumno opira tudi na športni dizajn. Oglejte si predvsem kolekcije, kot so adidas Superstar, Stan Smith ali Gazelle, ki spominjajo na klasično športno obutev izpred nekaj desetletij. Kje jih najdete? Čisto preprost odgovor – v Sizeerju!

