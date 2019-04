Igralka pokazala kavbojke, v katerih dobi največ komplimentov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarna igralka slovi po svojem neprekosljivem modnem slogu, tokrat pa je razkrila, v katerem kosu je do zdaj dobila največ pohval.

Diane Keaton že desetletja velja za modno ikono, v zadnjem času pa ta sloves potrjuje tudi na Instagramu, kjer objavlja svoje oprave in modne navdihe. Nedavno je tam razkrila, kateri modni kos ji je do zdaj prinesel največ komplimentov - ta hip izjemno trendovske kavbojke z zelo širokimi hlačnicami in visokim pasom.

"Glede teh hlač: to je povsem resnično. Nosila sem jih na letalu. Nosila sem jih v hotelu Du Pont. Nosila sem jih v delawarskem umetnostnem muzeju. Nosila sem jih na dolgem sprehodu po ulicah Wilmingtona," je opisala kavbojke, ki jih je po omenjenih lokacijah sodeč oblekla za obisk Wilmingtona, največjega mesta v ameriški zvezni državi Delaware.

"Zdaj jih nosim na vlaku proti New Yorku," je nadaljevala z zapisom ob fotografiji, "in nikoli nisem dobila toliko pohval za karkoli, kar sem do zdaj nosila."

Objava je sprožila plaz komentarjev sledilk in sledilcev, ki se navdušujejo nad modno izbiro 73-letne igralke, med drugim se je oglasila tudi vrsta njenih igralskih kolegic, kot so Gwyneth Paltrow, Debra Messing in Michelle Pfeiffer, ki so vse hotele izvedeti, kje jih je kupila.

Tega Diane Keaton (še) ni izdala, medtem pa so se v komentarjih kot najpogosteje omenjane pojavile znamke JNCO, Urban Outfitters in Dries van Noten.

