Idealni trije stajlingi, narejeni za valentinovo

Valentinovo, najbolj romantičen dan v vsem letu, je tu in vse bolj se oziramo za romantičnimi kombinacijami v rdečih in rožnatih odtenkih. Čeprav je ta dan posvečen zaljubljenim, ni razloga, da ne bi praznovali tudi vi – če ne v družbi partnerja, pa v krogu prijateljev.

Preverite prekrasne kombinacije, ki vam jih predlagamo letos za valentinovo, ter poiščite svojo idealno kombinacijo čevljev in torbice prav v Deichmannu, kjer boste med 12 in 14. februarjem našli čudovit izbor modnih torbic, znižanih za kar 20 odstotkov.

Naj bo valentinovo sladko še bolj kakor najslajša slaščica!

Valentinovo je idealna priložnost, da preizkusite nepozabne modne kombinacije z rožnatimi odtenki. Osnovni stajling v nevtralnih odtenkih nadgradite s prehodnim plaščkom, sakojem ali modnimi dodatki v nežnih oziroma močnejših odtenkih rožnate in zasijte v čisto novi luči. Ta romantična kombinacija bo videti slajša od vseh sladkih presenečenj, s katerimi se obdarujemo za dan zaljubljenih, in bo še posebej lepo prišla do izraza, če za preostanek svojega stajlinga izberete belo ali bež barvo. To bi lahko bile modne daljše "dolcevita" srajčke ali elegantnejše bluze, kombinirane s hlačami v klasičnem kroju ali širokimi metuljčkastimi oblekami.

Tak stajling lahko zelo učinkovito kombinirate s klasično torbico z zaponko in udobno obutvijo, kot so priljubljeni trendovski beli nizki škornji v stilu chelsea.

Ženstveno in … rdeče!

Pri tako velikem izboru odtenkov in tonov rdeče oz. rožnate bo vsaka dama zlahka našla svojo kombinacijo. Rdeča je ena izmed barv, ki je na vseh videti popolno in pripomore k temu, da se zares počutimo samozavestno in ženstveno.

Za zmenek na valentinovo izberite torej obleko ali krilo v rdečem odtenku, kar ima zagotovo vsaka v svoji omari, in uživajte v kombiniranju z rdečimi dodatki, rdečimi čevlji ali torbico, vse skupaj pa zaokrožite z elegantnim plaščem. To sezono so moderne usnjene torbice s kovinskimi ročaji, mi smo se navdušili nad rdečo z zlatim ročajem, ki je v Deichmannu na voljo po znižani ceni. Takšno barvo ljubezni boste zagotovo z veseljem nosile tudi po dnevu zaljubljenih.

Klasični izbor, s katerim ne morete zgrešiti

Poudarite svojo ženstvenost z izborom klasičnih oblik

Izberite klasična krila in obleke, s katerimi boste poudarile svoj pas ali drugi del telesa, in ne bojte se preizkusiti neklasičnih krojev, izrezov ali dodatkov na oblačilih. Dobrodošlo je igranje s teksturami ter drzne kombinacije, na primer s trendovskimi večjimi ali daljšimi srajčkami, kar bo vašemu stajlingu dalo pridih igrivost, hkrati pa boste videti prefinjeno in ženstveno.

Odločite se za kombinacijo kratkega krila ali krajše obleke, s katero boste poudarile svoje noge in postavo, ter postavite piko na i z izborom visokih škornjev v črni barvi, ki bodo vizualno dopolnili in nadgradili vašo celotno podobo.

Pri tako klasičnem izboru ne gre brez odličnih modnih dodatkov. Izberite črno barvo za uravnotežen in okusno dopolnjen stajling. Mi smo izbrali malo torbico s preklopom z zanimivim poudarjenim detajlom v srebrnem odtenku.

To valentinovo vas v Deichmannu čakajo idealne kombinacije elegantnih škornjev in trendovskih torbic, ki jih boste ob tej priložnosti lahko našli po znižani ceni. Med 12. in 14. 2. 2022 so vse neznižane torbice v Deichmannu na voljo 20 odstotkov ceneje.

Dobrodošli v vseh poslovalnicah Deichmann po vsej Sloveniji. Celotno kolekcijo si lahko ogledate na www.deichmann.com.

