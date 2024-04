Deichmann na retro zabavi predstavil modne trende za pomlad/poletje

Nostalgija je bila v zraku, ko smo stopili skozi vrata Kina Bežigrad in se za hip vrnili v preteklost na ekskluzivni predstavitvi nove pomladno/poletne kolekcije Deichmann. Retro brunch zabavo je povezovala Ula Furlan, zbrani gostje pa so ob zvokih retro glasbe raziskovali modne trende, ki prinašajo elegantne salonarje, lahke balerinke in mokasine ter živahno paleto retro superg, ki duh preteklosti prepletajo s trendi prihodnosti.

Predstavitev Deichmannove kolekcije za pomlad/poletje je vodila Ula Furlan. Foto: Jani Ugrin / Deichmann

"Deichmann razkriva, da bodo v letu 2024 drzni videz prejšnjih sezon v naših modnih omarah zamenjali nova lahkotnost, naravna eleganca, vesele barve, svetlikanje in blesk, pete, novi modni trendi za moške in vesel otroški slog. Še posebej bodo popolna izbira za različne dogodivščine nove superge, ki odražajo sodobno modo, a so navdihnjene z nostalgijo," nam je zaupala Ula Furlan.

Z nostalgijo je bila prežeta tudi retro brunch zabava, ki so se je udeležili številni predstavniki medijev in vplivneži, med drugim tudi Tjaša Kokalj Jerala, Lorella Flego, Manja Stević, Nika Kar, Sara Vrečko, Ivana Gretel Zotel in Pika Zrim. Ob okusnih retro prigrizkih, od mini burgerjev, krompirčka do klasičnih milkshakov in bananinega splita, so gosti uživali ob ritmih groovy, funky bluesa in rock'n'rolla, medtem ko so se prepustili razkošju kolekcije. Ta vključuje vse od sandalov, balerink do mokasinov v stilu Mary-Jane, od lesketajočih se mini torbic do športnih superg z retro vzorci. Deichmannova kolekcija obljublja, da bo ta sezona združila zabavo, funkcionalnost in brezčasno eleganco.

Voditeljica dogodka Ula Furlan in Lorella Flego. Foto: Jani Ugrin / Deichmann

Ko so se gosti sprehajali med trendi nove kolekcije, so lahko opazili premik k naravni eleganci in lahkotnosti s paletami barv, ki se gibajo od zemeljskih tonov, bež in kaki do klasičnih črno-belih kombinacij. Dodatki, kot so torbice, okrašene s koraldami, in čevlji z naravnimi detajli, pa v vsak korak vnašajo občutek poletja. Kolekcija pomlad/poletje namenja tudi posebno pozornost moškim trendom in veselim otroškim stilom, kar obljublja nekaj za vsak okus in vsako priložnost.

Sandali, natikači, mokasini in elegantne mini torbice so to sezono tudi v živahnih barvah. Foto: Jani Ugrin / Deichmann

"Letošnjo pomlad se vračamo v preteklost, saj nazaj ponovno prihajajo retro superge. Od klasičnih belih z nizkimi podplati do bolj izstopajočih z raznimi barvnimi kombinacijami, vzorci in teksturami. Toplejši meseci pa prinašajo tudi živahne barve, ki so popestrile pester nabor naših sandal, salonarjev in mokasink. Za tiste, ki prisegajo na bolj sproščen in eleganten videz, predstavljamo kolekcijo, navdahnjeno z naravo, odeto v bež in kaki odtenke, z naravnimi materiali, kvačkanim videzom in posebnih oblik," pravi Alja Skrt, predstavnica marketinga Deichmann za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bosno.

Foto: Jani Ugrin / Deichmann

Deichmann poleg nove kolekcije navdihuje tudi s svojo miselnostjo, da mora podjetje služiti ljudem! Iz izkušenj in uspeha podjetja Deichmann vseskozi ohranja posebno zavezanost tistim v stiski in je na globalni ravni postala stalnica njihovega korporativnega poslanstva. Podjetje ne želi le zagotoviti dobrih, cenovno dostopnih čevljev za vsakogar, ampak želi svojim strankam, zaposlenim in ljudem v stiski izboljšati življenje.

Dogodek je imel dobrodelno noto. Foto: Jani Ugrin / Deichmann Zbrani na dogodku so tako stopili vin skupaj zbrali kar nekaj parov retro superg, ki bodo našle svoj dom pri tistih, ki si jih sami ne morejo privoščiti. To pa seveda še ni vse. Deichmann bo iz preteklih sezon podaril pare superg v. Zbrane superge bodo z velikim srcem podarili

Deichmann tako ostaja zavezan svojemu občutku za modno odgovornost in navdušenju, ki ga vsako sezono znova prebudi v srcih modnih navdušencev. Kolekcija je na voljo v vseh Deichmannovih prodajalnah po vsej Sloveniji, ogledate pa si jo lahko tudi na spletni strani.

Več informacij o kolekciji, ki bo zaznamovala pomlad in poletje 2024, je na voljo tudi na Deichmannovem Facebook in Instagram profilu.

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN D.O.O.