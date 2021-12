Danes praznujemo svetovni dan grdih božičnih puloverjev

Svetovni dan grdih puloverjev je vsak tretji petek v decembru. Takrat si družine, sodelavci in posamezniki nadenejo najbolj kičast božični pulover ter z njim širijo veselje in zabavo.

Vse se je začelo leta 2011 z veliko zabavo

Čeprav grdi božični puloverji obstajajo od nekdaj, so po vsem svetu postali priljubljeni šele leta 2011. Takrat sta se dva moška iz Vancouvra odločila, da priredita zabavo v grdih božičnih puloverjih, s katero sta zbirala denar za zdravljenje raka svojega prijatelja.

Zabava je privedla do preostalih podobnih dogodkov, ki so jih kmalu začeli organizirati po vsem svetu. Po njuni zaslugi je industrija grdih puloverjev danes v razcvetu, mogoče jih je kupiti v praktično vsaki trgovini. Mednarodni dan grdih puloverjev so danes proslavili tudi v podjetju Hajdi Korošec Jazbinšek in skupinsko fotografijo delili na Instagramu.

Največji oboževalci tega bizarnega trenda si kičast pulover izdelajo kar sami. Ta mora biti v več različnih barvah ter okrašen s cofki, gumbi, pentljami, bunkicami in lučkami. Tukaj je nekaj primerov, ki vsekakor nimajo konkurence.

