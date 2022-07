Brez skalpela sem se pomladila za 15 let! S to metodo je trajalo 30 dni.

Oglasno sporočilo

Pozdravljeni! Moje ime je Helena. Pred pol leta sem se počutila, kot da sem izgubila življenje … Stara, zgubana, žalostna ženska, ki je tik pred ločitvijo, me je gledala iz ogledala. Srečanje s prijateljico iz Toronta, s katero se nisva videli že precej let, se je izkazalo za prelomnico … Zahvaljujoč njej sem spoznala revolucionarno metodo, ki je izbrisala znake staranja z mojega obraza in mi podarila drugo mladost.

Ko sem na letališču zagledala Lucijo, sem ostala brez besed …

Lucija se je preselila v Kanado pred več kot 20 leti. Je 3 leta starejša od mene. Ko sem jo zagledala, sem ugotovila, da se od odhoda ni postarala niti za en dan! Gladek, lep, napet obraz, sijoča ​​polt … Lahko bi bila tudi moja hči. Kako je mogoče, da se ji leta na koži obraza sploh ne poznajo? Danes že vem, kako je to mogoče. Hvaležna sem za srečanje po toliko letih, saj je to spremenilo moje življenje na bolje. Torej, začnimo na začetku.

Moj "prej"

Z Lucijo se poznava od otroštva in kot mladi punci sva bili neločljivi. Jaz sem precej hitro prevzela vlogo žene in matere ter se popolnoma posvetila družini, Lucija pa je odletela v Kanado in za več let sva izgubili stik. Pred nekaj časa se je moj mož zapletel v afero z nekaj več kot 20 let staro tajnico, jaz pa sem ugotovila, kako sem zanemarila sebe – bila sem psihična in fizična "razvalina".

Ko me je Lucija nepričakovano poklicala in mi povedala, da prihaja, sem bila vesela – potrebovala sem nekaj nove, sveže energije! Vendar me je njen videz šokiral – izgledala je sijoče kot filmska zvezda, ki si lahko privošči najdražje posege. Jaz pa – gubice okoli oči, brazde med obrvmi, viseča lica … Počutila sem se grozno. Sploh nisem mogla biti pozorna na to, kar mi je govorila.

Ko je bil moj zakon v krizi, sem ugotovila, da sem vsa ta leta živela samo za druge, ne pa zase. Minili sta moja mladost in lepota, zakonska zveza je razpadla, bila sem na začetku menopavze in zdelo se mi je, da se mi nikoli več ne bo zgodilo nič dobrega ...

Ko sem peljala Lucijo z letališča, mi je bilo zelo nerodno in bila sem osramočena. Na srečo se po naravi ni spremenila in sva hitro našli stik. Po nekaj kozarcih vina sem se opogumila in jo vprašala, koliko je plačala za kirurški lifting. Pogledala me je in bruhnila v smeh. "Počakaj malo," je rekla in začela intenzivno nekaj iskati po telefonu, nato pa mi je pokazala …

Formula, ki je spremenila moje življenje

Lucija je vprašala, koliko se mi zdi stara ženska na sliki. "Ne več kot 35 let," sem odgovorila, prijateljica pa se je zahihitala: "58." Nejeverno sem jo pogledala. Lucija mi je razložila, da je ta ženska ambasadorka sodobne metode za spreminjanje biološke starosti kože, ki so jo iznašli Francozi. Ironično sem dvignila obrvi – saj takšen učinek ni možen brez skalpela … "A res?" – Lucija mi je pokazala svojo lastno sliko izpred nekaj let … Ta dan sem že drugič ostala brez besed!

Izgledala je … stara! Celoten obraz je imela prekrit z gubami, mlahavo kožo vek, brazde okoli ust … In vse to je izginilo?! Naravno?!

Teden kasneje se je Lucija vrnila v Kanado, sama pa sem takoj začela iskati kontakt ženske, ki je ustvarila "čarobno formulo" za pomlajevanje. Še isti trenutek sem ji pisala. Na moje nepopisno veselje mi je še isti dan odgovorila, da imam izjemno srečo, saj je pomlajevalno-revitalizirajoča formula od nedavnega prisotna tudi na slovenskem tržišču pod nazivom Caratia Crem2.

Caratia Crem2 temelji na delovanju visokokoncentriranih aktivnih učinkovin naravnega izvora, ki:

spodbujajo obnovo kolagenskih vlaken -> preprosto povedano, naša koža pridobiva gostejšo strukturo; zmanjšujejo drobne gubice in globlje brazde -> koža, ki postane bolj napeta, samodejno "iztisne" vse gube; kožo globinsko navlažijo in nahranijo -> koža postane sijoča, sveža, nasičena s kisikom in nežno rožnata.

Zame je bilo zelo pomembno, da je ta formula popolnoma varna in naravna – nikoli nisem podpirala uporabe nepotrebne, škodljive kemije. Vsak izdelek, ki ga uporabljam, mora imeti dobro sestavo. Glede na to, koliko lahko stanejo profesionalni posegi za obraz, me je tudi cena tretmaja pozitivno presenetila.

Na internetu sem našla več navdušenih uporabnikov in šokantnih primerjalnih fotografij. Po eni strani sem težko verjela, da je takšne rezultate mogoče doseči brez pomoči estetske medicine, po drugi strani pa sem vedela, da če ne bo delovalo, vsaj ne bo škodilo. Bila sem navdušena in nestrpno čakala kurirja s pošiljko – k sreči se je pojavil že naslednji dan.

Spremembe, spremembe, spremembe

Caratia Crem2 sem začela uporabljati pred več kot dvema mesecema. Priznam, da nimam rada mastne ali težke konsistence kozmetike, ampak se je formula Caratia Crem2 izkazala kot izjemno svilnata in lahka. Takoj sem vedela, da gre za luksuzni izdelek. Tudi vonj me je pozitivno presenetil – zelo subtilen in popolnoma nevsiljiv.

Prva stvar, ki sem jo opazila po nekaj dneh uporabe, je bil enoten ten in spočitost obraza. Iz dneva v dan so bile mimične gubice vse bolj "sproščene", kot po dobrem botoksu. Po dveh tednih uporabe sem opazila spremembo oblike obraza – "hrčkova" lica so se dvignila, brada pa je postala bolj definirana. Guba med obrvmi je izginila. V službi me je nekaj žensk prosilo za naslov klinike, kjer sem opravila lifting …

Najboljša stvar pa je, da je odstranitev dobrih od 15 do 20 let z mojega obraza pozitivno vplivala tudi na mojo psiho. Spet sem se želela smejati in ponovno zaživeti polno življenje, ki ga zadnjih nekaj let nisem več poznala.

"Izgledam kot tridesetletnica!" Moj "potem"

Drage moje. Resnica je, da … Dovolj je bil le en mesec, spremenilo pa se je vse. Moj obraz je izrazito pomlajen, svež in sijoč.

Ne verjamete? Prosim, tukaj je dokaz:

Da, to sem nova jaz. Ne boste verjele, ampak mož me je rotil, naj razmislim glede ločitve ... Medtem ko jaz šele zdaj resnično čutim, da začenjam živeti – končno sem srečna, nasmejana in z optimizmom gledam v prihodnost. Konec je z občutkom manjvrednosti zaradi starosti! Konec nizke samopodobe.

Moj obraz se je pomladil za dobrih 15 let … v enem mesecu!

Hčerki se šalita, da se kar naprej gledam v ogledalo in trgovinske izložbe, sami pa sta prav tako navdušeni nad mamino preobrazbo. Popolnoma sem zamenjala tudi garderobo, na novo odkrivam svojo ženstvenost. Kdo bi pomislil, da se je vse to zgodilo s pomočjo popolnoma naravne, neinvazivne metode, brez polnil in strupov. Brez bolečin in brazgotin. Brez gromozanskih stroškov in tveganih zapletov. Izgledam mlada, vendar ne groteskno ali umetno.

Če to ni "vau učinek"! Dame in gospodje, danes so petdeseta leta nova trideseta.

Zahvaljujoč Caratia Crem2 je moj obraz izrazito pomlajen, sijoč in negovan, koža pa navlažena in nahranjena do najglobljih plasti.

Drage ženske, vredno je poskrbeti zase. Ne glede na rojstni list lahko še vedno osupnemo z lepoto in samozavestjo.

Naročnik oglasnega sporočila je Grobally LLC.