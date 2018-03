Bi Slovenke upale na svečan dogodek s čevlji brez pet? #foto

Svetovno znane zvezdnice so dale jasno vedeti, da zaradi visokih pet ne nameravajo več trpeti, zato so jih opustile tudi na glamuroznih prireditvah in rdečih preprogah. Kaj pa naša znana imena?

Uma se je že pred sedmimi leti brez pet sprehodila po canski rdeči preprogi. Foto: Getty Images

Gal Gadot, Emma Thompson in Uma Thurman so le nekatere izmed zvezdnic, ki so si že drznile na rdečo preprogo stopiti v čevljih z ravnim podplatom, a v glamurozni toaleti.

Pravijo, da ne nameravajo več trpeti zaradi lepote, kar je britanska igralka Emma Thompson dala jasno vedeti pred štirimi leti, ko je na oder podelitve zlatih globusov prišla s čevlji v rokah:

Slovenke imajo raje višino

Ali bi si podobno drznile naše estradnice, smo vprašali blogerki Ajdo Sitar in Teso Jurjaševič ter Danico Lovenjak in Ano Marijo Mitič. Vse so se strinjale, da so visoke pete tisto nekaj, kar glamurozna oprava na rdeči preprogi potrebuje.

"Težko bi našla tako priložnost. Balerinke moji nogi absolutno ne pristajajo, poleg tega pa se mi dober dizajnerski čevelj z visoko peto zdi res nekaj lepega. Mislim, da me boste težko videli v toaleti in v nizkih podplatih," pravi komičarka in igralka Ana Marija Mitič, čemur pritrjujeta tudi Danica in Ajda.

Ajda in Tesa sta na rdeči preprogi za visoke pete. Foto: Mediaspeed

"Nikoli ne reci nikoli, to sem se že naučila. Ampak za svečano prireditev se mi zdi, da so res primerne visoke pete. Z njimi poudarimo ženstvenost in smo videti lepše ter boljše," je prepričana Danica, Ajda pa si čevljev z ravnim podplatom ne bi dovolila predvsem zato, ker meni, da ni prav visoka. "Tistih nekaj centimetrov na čevljih doda ravno toliko, da obleka lepše pade in da se lepše držim. A za vsak dan prisegam na udobno in ravno obutev."

Tesa bi o tem sicer še razmislila, a tudi ona meni, da visoke pete podaljšajo noge in vsej opravi dodajo nekaj več. "Zato ne vem, zakaj bi to pokvarili z nizkimi čevlji."

To pa so trendi prihajajoče pomladi in poletja:

