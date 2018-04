Bi se pobarvali kot samorog?

Če radi sledite modnim smernicam, tudi ko gre za pričesko, se boste morali to pomlad in poletje posloviti od klasičnih črnih, rjavih in blond tonov. Letošnji hit so namreč pastelne barve las, ki spominjajo na barvo samorogov.

Letošnjo pomlad in poletje so moderne pastelne barve las. Foto: Pixabay Nežno rožnata, pastelno modra, marelična in mint barva so le nekateri odtenki, ki so to sezono "in". A tovrstnega barvanja ne gre podcenjevati, opozarja strokovnjakinja Aska Kajtazovič, ki jo lahko ob nedeljah na Planet TV spremljate v oddaji Projekt Diva.

Če niste toliko drzni, da bi posegli po pastelnih odtenkih, ne boste zgrešili s toplo barvo las lešnika, karamele ali konjaka. Foto: Pixabay "Če takšno barvanje ni izvedeno pravilno, lahko močno poškoduje lase. Lase je treba najprej povsem pobeliti in šele potem nanje nanašati pastelne odtenke. Če las predhodno ne bi čisto posvetlili, bi dobili povsem drugačne barve, zato je prav, da se takšnih podvigov lotijo profesionalci. Je pa res, da je to zelo drago barvanje, če hočeš, da je narejeno strokovno, da je barva kar se da dolgo lepa in obstojna ter da lasje pri tem niso poškodovani," opozarja sogovornica.

Na družbenih omrežjih in kanalu YouTube obstaja nemalo videov, ki kažejo tovrstno barvanje – barvanja na nežne, pastelne odtenke se je oprijelo celo ime barvanje na samoroga ali odtenki samoroga. Kljub temu vsi profesionalci opozarjajo, da se permanentnega barvanja na te odtenke raje ne lotevajte sami.

Če so vam pastelni odtenki všeč, pa niste prepričani, da bi bili s tovrstno barvo las zadovoljni na dolgi rok, se lahko odločite tudi za prelive, ki se s pranjem las izpirajo. Ti so za lase skorajda neškodljivi, poleg tega pa lahko določene prelive v nasprotju s trajnimi barvami na lase nanesete tudi sami.

Nekateri pa niso tako dovzetni za modne smernice in so jim pastelne barve las preveč vpadljive, divje. Če ste tudi sami med manj drznimi, ne boste zgrešili, če boste to pomlad in poletje izbrali tople odtenke. "Še vedno so zelo moderne tudi lepa topla barva lešnika, pa barva karamele ali konjaka, ki malce meji na bakreno oziroma ima rahel pridih zlate," še pove Aska.

