Barvna nega, ki je obnorela Slovenke

Predstavljamo vam praktičen izdelek, ki omogoča spremembo barve las v samo desetih minutah in to brez uporabe prave barve za lase . Linija revolucionarnih barvnih mask Subrina Professional Colour Refresh daje lasem nov videz in jih hkrati obnavlja.

Je vaša barva zbledela in brez sijaja? Si želite barvno eksplozijo na svojih laseh? Uporabite kultno zbirko barvnih mask, ki lasem v hipu dajo novo osvežitev, ne da bi jih kakorkoli poškodovale. Ravno nasprotno, v istem koraku jih nahrani, da postanejo mehki in izjemno sijoči. Hranljiva barvna maska z začasnimi pigmenti bo osvežila lase ali ustvarila hitro modno spremembo.

Mnogo žensk se dandanes barva s permanentnimi oziroma obstojnimi barvami. Barvajo se na en mesec ali dva, ko ugotovijo, da se jim je pojavil narastek. V tem času je velika verjetnost, da barva las obledi ali dobi neželene odtenke. Določeni odtenki barv niso več tako sijoči, intenzivne barve, barva las pa lahko izgubi tudi lesk.

V teh primerih je lahko barvna maska popolna rešitev, saj lahko s kombinacijo ustreznih pigmentov osveži nianso, zaradi negovalnih sestavin pa zgladi površino las, da lahko ti ponovno zasijejo.

Najbolj vsestranski trend na prodajnih policah

Barvne maske Subrina Professional Colour Refresh imajo zares široko uporabo in na policah frizerskih salonov predstavljajo najbolj vsestranski trend. Barvne maske lahko osvežijo barvo že pobarvanih las, odpravljajo neželene barvne tone, niansirajo izbrano barvo na toplo ali hladno ali pa omogočajo ustvarjanje najrazličnejših nevsakdanjih videzov. Barvne maske se z nekaj pranji izperejo. To pomeni, da si lahko omislimo videz za nekaj tednov, na koncu pa se barva popolnoma izpere.

Pred vrati je zlata jesen – si želite barvne spremembe v pastelnih odtenkih? Bliža se tudi noč čarovnic – ste dovolj pogumni za živahnejše odtenke? Maske so zasnovane za osvežitev obstoječe barve ali za eksperimentiranje z modnimi odtenki, ki bodo izginili v od treh do petih pranjih. Na voljo so v štirih pastelnih odtenkih, ki so primerni za svetlejše lase, ter enem živahnem odtenku, ki je primeren tudi za temnejše lase. Končni rezultat so globoko nahranjeni in mehki lasje z lepo, sijočo barvo. Ne pokriva sivih las, vendar jim daje rahel odsev barve.

Preverite rezultate uporabe barvnih mask Subrina Professional Colour Refresh.

Pred (levo) in po (desno) uporabi barvne maske Bordeaux.

Pred (levo) in po (desno) uporabi barvne maske Dusty rose.

Pred (levo) in po (desno) uporabi barvne maske Peach.

Pred (levo) in po (desno) uporabi barvne maske Platinum.

Pred (levo) in po (desno) uporabi barvne maske Vanilla.

Vse sestavine so veganskega izvora

Vse sestavine so skrbno izbrane in veganskega izvora. Mangovo maslo je mehko maslo sladkega vonja. Je odličen vlažilec, ki lase nahrani, jih naredi mehke in sijoče ter ščiti pred poškodbami sonca in barvo las pred bledenjem. Kokosovo olje pa je bogato z lavrinsko kislino, ki omogoča lažje vpijanje globoko v lase. Hkrati ukroti frizz in preprečuje poškodbe pri česanju.

Posebnost mask Colour Refresh je v njihovi vrednosti pH. Razvite so namreč v okolju z nizkim pH, ki pomaga zakleniti pigmente v lase in v istem koraku zapre povrhnjico. Skupaj s kationskim polimerjem, ki ustvarja občutek, podoben silikonu, bodo lasje ostali gladki, mehki in sijoči.

Kako do popolnega rezultata kar doma?

1. Umijte lase s šamponom Subrina Professional Hydro. Lase nežno osušite z brisačo, da se znebite odvečne vlage. Če lasje ostanejo zelo mokri, končni rezultat ne bo tako izrazit.

2. Lase razdelite na več delov in s pomočjo čopiča ali glavnika na lase nanesite zadostno količino maske Colour Refresh. S čopičem/glavnikom enakomerno porazdelite barvo.

3. Pustite delovati od pet do deset minut. Temeljito umijte z vodo in oblikujte po želji.

4. Intenzivnost je odvisna od časa delovanja – odvisno od tega, ali želite pastelni ali drznejši in dolgotrajnejši rezultat.

Bodite ustvarjalni in ustvarite svoj odtenek!

Preprosto, zdaj lahko spremenite videz v desetih minutah, in to samo za konec tedna. V mešalni posodi ali na dlani zmešajte katerakoli dva odtenka in ustvarite čisto svojo nianso. Za še bolj pastelne odtenke pa lahko maske Color Refresh zmešate s Subrina Professional Keratin ali Color Lock Mask.