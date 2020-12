Barva leta 2021: tokrat so izbrali kar dve

Vse od leta 2000 na inštitutu za barve Pantone decembra razglasijo barvo, ki naj bi najbolje odražala prihajajoče leto. Za leto 2021 pa so izbrali kar dve: ultimativno sivo in razsvetljujoče rumeno.

"Dve samostojni barvi, ki ponazarjata, kako lahko različni elementi podpirajo drug drugega, najbolje odražata razpoloženje v letu 2021," so pojasnili izbiro, "praktično in trdno, hkrati pa toplo in optimistično."

Veselje in zanesljivost

"Odtenek PANTONE 13-0647 je svetla in vesela rumena, ki se lesketa od živahnosti, je odtenek rumene, ki odraža moč sonca," so zapisali, "odtenek PANTONE 17-5104, ultimativno siva, pa ponazarja trdne in zanesljive elemente, ki so večni in zagotavljajo čvrste temelje, v nas vzbuja občutke zbranosti, mirnosti in trdoživosti."

Foto: pantone.com

Tokrat so za barvo leta oziroma za eno od barv prvič izbrali tako imenovano akromatično barvo (akromatične so bela, črna in siva), medtem ko se ni zgodilo prvič, da sta za barvo leta izbrani dve. Tudi za leto 2016 so namreč izbrali dva odtenka - pastelno rožnato in pastelno modro.

Barva leta, ki jo razglasi Pantone, naj bi odražala barvne trende v modni in lepotni industriji, oblikovanju in notranji opremi, na nek način pa tudi duh časa, v katerem živimo.

Barva letošnjega leta je bila klasično modra. Foto: Getty Images

2020 - klasično modro leto

Za letošnje nadvse neobičajno leto so decembra lani izbrali klasično modro in takrat pojasnili, da ta barva "odraža našo željo po zanesljivih in stabilnih temeljih, na katerih lahko gradimo v času, ko prehajamo v novo dobo." Kot se je izkazalo, je bila to še kar jasnovidna izbira.

