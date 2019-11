4 modele čevljev, ki bodo to zimo najbolj opazni na modnih ulicah

Oglasno sporočilo

Ženske najraje obujemo tisto, v čemer se počutimo udobno, in tisto, kar vemo, da nas predstavlja, hkrati pa krade poglede. Predvsem pa cenimo visoko kakovost in eleganco, seveda pa tudi vzdržljivost in funkcionalnost. In vse to ponuja obutev ARA . Za to zimsko sezono nam je ara pripravila naše najljubše čevlje s pridihom novega trendi videza, ki bo v sekundi osvežil vašo garderobo. In, kot po navadi, se ara je tudi tokrat osredotočila na prefinjeno ženskost, ne da bi izgubila izpred oči udobje.

Toplo, topleje, najtopleje!

Že imate svoje tople, mehke in podložene čevlje za zimo? To zimo izberite podložene čevlje ara s toplo ovčko, debelim podplatom in s trendi vezalkami v stilu planinske obutve. Gre za modni kos, ki je izredno topel, udoben, nepremočljiv in na sploh trpežen. Zato lahko zakorakate iz ulice naravnost v bližnji gozd po kostanj ali kar čez lužo na drugo stran ceste. Čevelj ustvarja lep kontrast toplega mehkega krzna in usnjenih materialov, s katerimi boste to zimo tudi v največjem mrazu modne zvezde!

Vedno v trendu

Modne navdušenke že nekaj časa prisegajo na gležnjarje, ki se odlično podajo na džins, obleke na preklop in trendi hlače 'culottes'. In kakšni so najbolj ženski gležnjarji? Takšni, ki ujemamo duh časa, hkrati pa so dolgoletna klasika v vaši garderobi. Zato so gležnjarji ara nepogrešljiv modni kos, ki ga lahko kombiniramo na mnogo načinov, tako da vedno izpademo trendi, brezčasni in privlačni. Ne glede na to ali je vaš stil eklektičen, minimalističen ali razkošen – vsaka prava fashionistka bi v svoji omari morala imeti vsaj en par gležnjev ara!

Moške poteze

V nizkih čevljih s pridihom moške energije boste izjemno šik, vaš stajling pa bo dobil izstopajočo piko na i. Čevlji bodo odlično dopolnjevali preprosto kombinacijo s hlačami in srajco ter z ženstvenim krilom ali obleko. Za popoln angleški stil ara in Mass svetujejo, da izbor čevljev dopolnite še s trendi dodatki, na primer z modnim nahrbtnikom ali angleško navdihnjeno pisemsko torbico.

Divja stran mode

To jesen bo vsaka prava modna dama imela vsaj en kos z živalskim vzorcem v svoji omari. Obutev z leopardjim vzorcem je odličen način, kako vnesti dodaten vzorec brez prevelikega tveganja, da bi kombinacija bodla v oči. Preverjena izbira so športni copati ara z leopardjim potiskom – drzni, a obenem dovolj nevtralni, da se dobro zlijejo tudi z najbolj nenavadnimi vzorci.

Ali ste vedeli?

Že več kot šest desetletij ARA razvija obutev najboljše kakovosti z vizijo, da je vsak čevelj pisan na kožo lastniku. ARA je kratica za kombinacijo udobja in sodobne oblike, za čevlje v katerih se počutite božansko in hkrati izgledajo sodobno. Da nastane ARA čevelj je potrebnih vsaj 130 posameznih korakov, materiali, ki so izbrani so vrhunske kakovosti, ki omogočajo največje udobje, kakovost pa neprestano preverjajo neodvisni inštituti.

Najbolj vroči izbrani modeli obutve ara vas čakajo v trgovinah MASS po vsej Sloveniji! Vsa ponudba ARA obutve v Massu je vidna tukaj.

