Zakaj gre neustrašni akrobat vedno do konca?

Čeprav so gosti in bujni lasje lepotni ideal in po njih hrepenijo tako moški kot ženske, pa se pri moških velikokrat najbolje izkaže minimalistični koncept: manj je več. Tudi pri profesionalnem akrobatu Filipu Kržišniku.

Videz je zelo pomemben, še posebej, če si vrhunski športnik, ki vse v svojem življenju prilagaja hobiju. Ta hobi pa ni navaden, ampak je že zdavnaj prerasel v blagovno znamko.

Foto: Rok Mlinar Filip Kržišnik iz akrobatskega tandema F&B Acrobatics je ves čas v gibanju. Akrobatskemu dvojcu uspevajo najbolj nemogoči podvigi, s katerimi od leta 2014 navdušuje svet. Izvajata elemente, za katere bi človek mislil, da so neizvedljivi. Filip je že od otroštva zapisan športu, ki ga je nadgradil z vratolomnimi akrobacijami. Njegov svet je prav po cirkuško obrnjen na glavo.

Telo kot vrhunsko orodje

Akrobatski podvigi, ki jih izvajata Filip in Blaž, zahtevajo neustrašnost, izjemno zaupanje med izvajalcema, nezmotljivi občutek za detajle, pazljivost na vsakem koraku in pri vsaki potezi, inovativnost in absolutno telesno pripravljenost. Ob vsem tem pa morata skrbeti, da se ne naveličata.

Foto: Rok Mlinar "Izziv, zabava in smeh. Z Blažem na primer vedno iščeva nove načine gibanja v dvorani, inovativne vaje za moč in stabilizacijo, ki delujejo prek igre. Tekmovalnost tudi pomaga, saj se tako vedno boriš, da si korak dlje, višje, hitreje," je povedal Filip Kržišnik, ki se tako kot vsak vrhunski športnik občasno spoprijema tudi s športnimi poškodbami.

"Največkrat pride do mikrofrakcij in natrganih mišic, recimo temu po domače malce bolj neprijeten 'muskelfiber'. Lani sem si popolnoma strgal Ahilovo tetivo, kar ni bila najbolj prijetna izkušnja, a sem kar hitro skočil nazaj v normalno gibanje – 10 dni po poškodbi sem že stal na odru."

Naporni treningi so njegova vsakodnevna obveznost: "Miga in giba se vsak dan. Kdaj tudi po osem ur v enem dnevu. Treningi se prilagajajo aktivnostim prejšnjega dneva. Če sva en dan pozornost namenila stoji na rokah ali plezanju, se dan za tem posvetiva bolj nogam - saltam in podobnemu. Tako da ima del telesa vsaj priložnost počitka in regeneracije."

Ekstremna situacija: poležavanje

Ko laiki gledamo Filipa in Blaža v akciji, se sploh ne zavedamo, koliko dela in garanja vlagata v svoje točke.

Na vprašanje, kako njegovo telo prenaša vse te ekstremne situacije, pa Filip odgovori kar z vprašanjem, kaj sploh je ekstremna situacija. Zanj je to verjetno poležavanje. "Moji telefonski pogovori v poletnem času se pogosto zaključijo s 'čakaj, te pokličem nazaj, bom ravno skočil z letala ...' Telo preživi vse, dokler zaužije dovolj hrane in ima dovolj energije za vse podvige. Moje telo pa je že kar navajeno takih akcij, tako da skorajda težje preživim tiste ležerne situacije."

Kot vrhunska akrobata sta imela pred kratkim priložnost preživeti trening z ustvarjalci predstave Toruk: The First Flight legendarne skupine Cirque du Soleil. To je bila zanju ena ljubših izkušenj v preteklem letu. "No-ro. Izjemno je videti profesionalce na najini ravni, ki svoje točke še dodelajo z neverjetno kostumografijo, zgodbo in odrsko pripravo luči ter rekvizitov. Luštno se je družiti s soakrobati, si deliti izkušnje, izmenjati znanje in postavljati izzive. Z Blažem sva bila kot velika otroka pred regalom sladkarij – odprtih ust in z razširjenimi zenicami."

Minimalizem: njun zaščitni znak

Foto: Rok Mlinar Oba akrobata, tako Filip kot Blaž, hitro prepoznamo po njunem značilnem videzu. Če sta že pri nastopih zagovornika inovativnih akrobatskih elementov, pa sta pri videzu zagovornika minimalizma. Vsakih nekaj dni v jutranji "lepotni" ritual vključi tudi britje.

Popolnoma gladka koža mu omogoča, da gre tudi pri izvajanju akrobacij lahko vedno "do konca".

"Sam sem aerodinamično gologlav že 12. leto, Blaž pa se mi je pridružil šele leta 2014, nekaj mesecev pred nastopom v oddaji Slovenija ima talent," je povedal Filip, ki za jutranje urejanje porabi manj kot deset minut. Tudi zato, ker skrb za nego zaupa zanesljivemu pomočniku: Philipsovemu brivniku za obraz S9000 Prestige.

