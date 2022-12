Znani so prejemniki Prešernovih nagrad

Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta v letu 2023 prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič. Skladove nagrade pa prejmejo pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar ter arhitekturni atelje Medprostor.

V Narodni galeriji so danes razglasili Prešernove nagrajence. Nagrade podeljujejo posameznikom za življenjsko delo in dosežke v umetnosti v zadnjih letih. Upravni odbor Prešernovega sklada vsako leto podeli največ dve Prešernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega sklada.

Prešernovo nagrado za življenjsko delo bo v letu 2023 prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler. Foto: STA

Prejemniki nagrad Prešernovega sklada

Jelinčič nagrado Prešernovega sklada prejme za roman Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca, skladatelj gledališke in filmske glasbe Ivanuša za projekte med letoma 2019 in 2022, Gadžijev pa za solistične recitale in izvedbe klavirskih koncertov na domačih in tujih odrih v zadnjih treh letih.

Beer skladovo nagrado prejme za cikel razstav v letih 2021 in 2022, Luzar za film Orkester ter atelje Medprostor za dosežke v preteklih treh letih.

O nagrajencih odloča 15-članski upravni odbor

Prešernova nagrada se podeli ustvarjalki oz. ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico. Nagrada Prešernovega sklada pa ustvarjalki oziroma ustvarjalcu za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.

O nagrajencih odloča 15-članski upravni odbor, ki mu trenutno predseduje profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani Jožef Muhovič, s pomočjo strokovnih komisij za posamična področja umetnosti. Dobitnike razglasijo ob 3. decembru, rojstnem dnevu Franceta Prešerna, ki ga slovenska kultura obeležuje z dnevom odprtih vrat v akciji Ta veseli dan kulture.

Nagrade podelijo na državni proslavi, ki poteka na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja.

Za leto 2022 sta Prešernovi nagradi prejela klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman. Nagrade Prešernovega sklada so dobili pesnica in pisateljica Anja Štefan, igralka Jette Ostan Vejrup, skladatelj Damijan Močnik, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt, slikar Dušan Kirbiš in režiserka Špela Čadež.