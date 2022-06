Umrl je letošnji prejemnik Prešernove nagrade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kajetan Gantar, klasični filolog in prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, je bil eden največjih intelektualcev svoje generacije, prepoznaven je bil tudi v tujini. Foto: STA

V 91. letu starosti je umrl klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar, letošnji dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, so sporočili s Slovenske akademije znanosti in umetnosti.