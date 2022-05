Warholova slika Marilyn Monroe prodana za rekordno ceno

Dražbena hiša Christie's je na čelo letošnje majske dražbe postavila ikonično Warholovo Marilyn Monroe v modri barvi.

Sliko Shot Sage Blue Marilyn je Andy Warhol naslikal leta 1964, njegov navdih pa je bila fotografija slavne igralke.

Pred dražbo je družba Christie's zapisala, da je slika "ena najredkejših in najbolj transcendentnih slik, ki obstajajo". Dražba se je končala s prodajno ceno 170 milijonov dolarjev, ki se je z upoštevanjem davkov in pristojbin povzpela na 195 milijonov dolarjev.

Foto: Guliverimage

Obstaja pet slik Marilyn tako velikih dimenzij, v širino in višino meri dobrih sto centimetrov. Serija petih slik je bila originalno last züriške Fundacije Thomasa in Doris Ammann. Zaslužek od prodaje bo šel v blagajno fundacije, ta pa se zavezuje, da bo pomagala dobrodelnim organizacijam, ki delajo na področju zdravja in izobraževanja otrok.

Prejšnja rekordna cena za ameriško umetnino je bila 110,5 milijona dolarjev za sliko lobanje, ki jo je leta 1982 ustvaril Warholov prijatelj in konkurent Jean-Michael Basquiat.

Foto: Guliverimage Pred to dražbo pa se je z rekordom, postavljenim pri prodaji umetniškega dela 20. stoletja, ponašala slika Pabla Picassa Alžirke (Verzija O), ki so jo leta 2015 prodali za 179,4 milijona dolarjev.

