Verdijeva hiša postala dom za upokojene glasbenike

Milanska Casa Verdi je po smrti klasičnega skladatelja Giuseppeja Verdija odprla vrata upokojenim italijanskim glasbenikom. Starejši solisti so v njej našli prostor za dosmrtno življenje, ki kljub starosti ne zanemarja glasbenega ustvarjanja.

V Milanu, eni od klasičnih glasbenih prestolnic sveta, so upokojenim glasbenikom ponudili priložnost, da tudi v jeseni svojega življenja najdejo prostor za ustvarjanje in življenje v enem. Casa Verdi, ki je po smrti Giuseppeja Verdija v devetnajstem stoletju odprla vrata javnosti, je po letih obnove ponudila dom več kot 60 profesionalnim ostarelim glasbenikom in navdušencem skladateljeve glasbene zapuščine.

Upokojeni glasbeniki, ki si želijo zadnja leta preživeti v Verdijevi hiši, so izpostavljeni posebnim pogojem. Imeti morajo italijansko državljanstvo, delovati v glasbeni kritični stroki ter biti član v glasbeni organizaciji Art of Music. Casa Verdi je tako postala dom za številne upokojene klasične glasbenike, med njimi pevce, skladatelje, člane profesionalnih pevskih zborov, instrumentaliste, glasbene učitelje in plesalce.

Koncerti ob Verdijevi krsti

Casa Verdi kljub bivalnim razmeram ostaja grobni prostor, kjer je v ločenem arhitekturnem delu skladateljeva krsta, ki jo deli s soprogo Guiseppino Strepponi.

Glasbena hiša obsega tudi več glasbenih sob, koncertnih dvoran in v njih potrebnih koncertnih instrumentov – kar 15 koncertnih klavirjev, velike orgle, več harf in tolkalskih setov. Upokojenim glasbenikom je zato še vedno omogočeno koncertiranje za poslušalce.

Poleg ustvarjalnih pogojev je upokojencem omogočena tudi posebna nega za starejše, ki je primerljiva z drugimi domovi. ''Ničesar ne pogrešamo,'' je o tovrstnem življenju dodal Angelo Loforese, 98-letni tenorist, ki je hkrati tudi najstarejši živeči glasbenik v Casi Verdi.

Omenjena arhitektura se je v zadnjih letih spremenila tudi v najemne študentske prostore, kjer se po zadnjih podatkih 16 italijanskih študentov klasične glasbe še dodatno izpopolnjuje pri upokojenih profesorjih.