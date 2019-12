V središču Ljubljane na ogled ledene skulpture #foto #video

Če ste se te dni kaj sprehodili mimo Kongresnega trga v Ljubljani, ste verjetno opazili paviljon Ledene dežele, ki je že odprl svoja vrata in bo na voljo za ogled vse do 6. januarja prihodnjega leta. Glavna tema letošnje razstave ledenih skulptur sloni na zgodovini Ljubljane.

Navdih za koncept letošnje razstave so organizatorji, kot omenjeno, črpali iz zgodovine naše prestolnice. Tako so na ogled postavljene ledene skulpture koliščarjev, Rimljanov, rimske bojne kočije, Plečnikova arhitektura in kot simbol Ljubljane celo zmaj v steampunk izvedbi. Poleg vseh skulptur si lahko ogledate tudi ledeni avtomobil.

Kot še obljubljajo v deželi, se lahko obiskovalci ob kreacijah fotografirajo, prisedejo pa lahko tudi na klopco k arhitektu Jožetu Plečniku in si ogledajo njegovo v led izklesano Katedralo svobode. Ker pa je december čas adventa, so se v bogato zbirko podob iz ledu tudi tokrat uvrstile jaslice.

Ustvarjanje ledenih skulptur je trajalo mesec dni

Pri klesanju, žaganju, brušenju in glajenju 80 ton ledenih blokov je sodelovalo 12 mednarodno priznanih lednih umetnikov. Večina skulptur je izdelanih iz zamrznjene vode, nekaj odtenkov pa je izdelanih iz zamrznjenega mleka. Nekatera dela po navedbah ekipe, ki vodi razstavo, merijo v višino tudi do tri metre in so povezana v ledeno zgodbo.

Skulpture se razprostirajo v dvorani, veliki okoli 200 kvadratnih metrov, ki so jo ohladili na minus pet stopinj Celzija, zato se ob morebitnem obisku razstave temu primerno oblecite in obujte. Ker pa je Ledena dežela pokrita, je primerna za obisk v vseh vremenskih pogojih in, kot še poudarja ekipa, imajo za tiste, ki jih rado zebe, ob vhodu na voljo tudi toplotna ogrinjala.

Kot vsako leto je tudi tokrat na voljo ledeni bar, v katerem si lahko obiskovalci postrežejo in se pogrejejo ob vroči čokoladi, dišečem kuhanem vinu ali čaju. Kot zanimivost za otroke pa so postavili tudi najvišji in najdaljši ledeni tobogan do zdaj. Ta meri pet metrov.

Ledena dežela bo odprta vsak dan od 10. do 23. ure vse do 6. januarja 2020.