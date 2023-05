V Gorenji vasi osrednja slavnostna akademija Tavčarjevega leta

Ivan Tavčar je bil odvetnik, družbeni delavec, politik, vizionar in literarni ustvarjalec, ki je s širino svoje osebnosti ter strastjo do dela v slovenski kulturi pustil trajen pečat, neizbrisen tudi sto let po njegovi smrti. Zato bo slavnostna akademija, kot so sporočili organizatorji, Tavčarjevo vsestransko zapuščino razkrila z več plati.

Osrednji govornik bo Tavčarjev stanovski kolega, odvetnik in član programskega odbora Tavčarjevega leta Peter Čeferin, sam Tavčar pa bo goste nagovoril skozi svoja literarna dela v interpretaciji članov Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane, ki bodo pod vodstvom Andreja Šubica odigrali odlomke iz del Raubarski cesar, Ljubezen nam je vsem v pogubo, Cvetje v jeseni, Medrug Polanci in Visoška kronika.

Poljanska dolina v letošnjem letu zaznamuje 100. obletnico smrti znamenitega rojaka, avtorja ikoničnih zgodb iz življenja Poljanske doline, vodilnega ustvarjalca slovenskega realizma in enega največjih slovenskih pripovednikov nasploh.

Kot človeku širokega duha, številnih sposobnosti in naprednih idej, ki se je kot deželni in državni poslanec na Dunaju ter ljubljanski župan povzpel tudi v vrh takratnega javnega življenja, se mu v Poljanski dolini in v Ljubljani poklanjajo z bogatim programom prireditev, ki se vrstijo vse leto.

Z današnjo slavnostno akademijo pa bodo v Poljanski dolini zaznamovali tudi stoletnico Sokolskega doma, v katerem bo prireditev potekala. Prejšnji teden je namreč minilo sto let, odkar so v Gorenji vasi na binkoštno nedeljo slovesno predali namenu novozgrajeni Sokolski dom.