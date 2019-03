Smrtna žrtev prometne nesreče v Poljanski dolini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz kranjske policijske uprave so sporočili podrobnosti prometne nesreče v Gabrku, v kateri sta čelno trčila osebna avtomobila.

Okoliščine kažejo, da je nesrečo povzročil voznik, ki je vozil proti Škofji Loki in je na nasprotnem smernem vozišču trčil v voznico, ki se je s potnikom v vozilu peljala proti Žirem, so sporočili policisti. Voznica je na kraju umrla, potnik v njenem avtomobilu in povzročitelj nesreče pa sta utrpela poškodbe - nihče od njiju ni življenjsko ogrožen.

Vozniku so odredili strokovni pregled, preizkus alkoholiziranosti pri njem pa je bil pozitiven.