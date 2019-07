V Egiptu bodo restavrirali zlato Tutankamonovo krsto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konservatorji bodo v Egiptu restavrirali Tutankamonovo zlato krsto. To bo prva obnove krste mladega faraona vse od njenega odkritja leta 1922. Krsta naj bi po navedbah egiptovskega ministra za antikvitete utrpela več poškodb, vključno z razpokami v zlati plasti. Obnova bo predvidoma trajala osem mesecev.

V začetku leta so konservatorji končali z desetletnim projektom restavracije faraonove grobnice, ki bo v sklopu Tutankamonove zbirke na ogled v novem egiptovskem muzeju, ki naj bi zaživel leta 2020, dva kilometra stran od piramid v Gizi.

Tutankamon ni bil pomemben vladar, njegova slava je vezana predvsem na njegovo grobnico, ki jo je leta 1922 v Dolini kraljev skoraj nedotaknjeno našel angleški egiptolog in raziskovalec Howard Carter. V njej je bilo veliko dragocenih predmetov, med drugim posod, stolov, nakita, orožja in oblek, na faraonovi mumiji pa so našli znamenito zlato masko.

Mladi Tutankamon je začel vladati že pri devetih letih. Kot vladar 18. dinastije je vladal med letoma 1333 in 1323 pred našim štetjem. Njegova smrt pri 18-ih letih je bila dolgo predmet številnih ugibanj. Po eni izmed raziskav naj bi umrl zaradi poškodbe noge, ki je verjetno nastala zaradi padca z bojnega voza. Po tem naj še nekaj dni živel in potem umrl zaradi sepse.