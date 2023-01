Umrl snemalec številnih slovenskih filmov Ivo Belec

V 95. letu starosti je umrl direktor fotografije in snemalec Ivan Ivo Belec. Sodeloval je pri snemanju številnih slovenskih filmov, kot so Na svoji zemlji, Ne joči, Peter, Ne čakaj na maj, Vesna, Tistega lepega dne ter vsi trije filmi o Kekcu. Bil je dolgoletni sodelavec Televizije Slovenija, poroča MMC RTV Slovenija.

Ivo Belec je umetniško sodeloval z direktorjem fotografije Ivanom Marinčkom in režiserjem Francetom Štiglicem, kar se je začelo s filmom Na svoji zemlji pred 75 leti. Na svoji dolgoletni filmski poti je soustvarjal slovensko filmsko zgodovino, saj je poleg omenjenih sodeloval tudi pri filmih Balada o trobenti in oblaku, Jara gospoda in Dobri stari pianino.

Foto: arhiv Slovenske kinoteke/ZFS.si Pozneje je končal srednjo filmsko šolo in profesionalno pot nadaljeval kot asistent, snemalec ter direktor fotografije. Sredi 60. let je odšel na televizijo, kjer je deloval tudi kot mentor mnogo rodov mladih snemalcev.

"Finančne razmere, ki so filmu vzele precej denarja, so ga leta 1966 prisilile, da se je zaposlil na televiziji in začel ustvarjati televizijski program. Tako se je začela tudi njegova zgodba z dokumentarnim filmom," so po poročanju MMC RTV Slovenija sporočili s festivala dokumentarnega filma Dokudoc.

Novico o njegovi smrti so sporočili tudi na spletni strani občine Dobrova - Polhov Gradec, kjer je zadnji dve desetletji dokumentiral dogajanje v Babni Gori. Kot so zapisali, je s svojo kamero ustvaril številne slike in posnetke izrednega pomena, saj je zabeležil gradnjo infrastrukture v občini, obnove cerkev, blagoslove križev in drugih spominskih krajev, raziskoval pa je tudi slovensko kulturno dediščino. S tem je domačim krajem in Sloveniji zapustil bogato zbirko arhivskih posnetkov.

Leta 2016 je Belec dobil iris, nagrado Združenja slovenskih filmskih snemalcev za življenjsko delo.