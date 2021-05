Sodišče, ki je obtožilo Oscarja Wilda, je danes muzej #video

Stare celice nekdanje londonske policijske postaje in mirovnega sodišča so se spremenile v britanski muzej.

Policijski muzej Bow Street, ki je bil nekoč istoimenska policijska postaja in tudi mirovno sodišče, je zadnji dodatek h kulturnim znamenitostim britanske prestolnice.

Obiskovalci si lahko ogledajo stare pritlične celice in pisarne nekdanje postaje ter izvejo vse o aretacijah in preiskavah, ki so jih izvedli policisti metropolitanske policije. Razstavljene so stare uniforme, lisice in originalna zasliševalnica s sodišča številka dve.

Na mirovnem sodišču Bow Street je bil obtožen pisatelj Oscar Wilde. Foto: Reuters

Muzej pripoveduje tudi zgodbo o prvi londonski profesionalni policiji, imenovani Bow Street Runners, ustanovljeni leta 1749.

"Ta stavba se je prvotno odprla leta 1881 kot policijska postaja in mirovno sodišče," je za Reuters povedala kustosinja muzeja Bow Street Jen Kavanagh.

Zaporne celice so danes na ogled vsem obiskovalcem. Foto: Reuters

"Resnično smo želeli oživiti tako ikonično zgradbo, ki predstavlja pomemben del londonske zgodovine in nam daje priložnost, da predstavimo dogajanje znotraj njenih štirih sten. Vzbuditi pa smo želeli tudi razumevanje o načinu dela in življenja tamkajšnjih častnikov," še dodaja Jen Kavanagh.

Policijsko postajo Bow Street so zaprli leta 1992. Istoimensko mirovno sodišče, na katerem so bili med obtoženci pisatelj Oscar Wilde, sufražetke Emmeline in Christabel Pankhurst, kriminalna dvojčka Kray in čilski diktator Augusto Pinochet, pa leta 2006.

