"Slovenci ste boljši v košarki, Hrvati imamo pa morje. Krk je naš!"

V Ljubljani smo ujeli znano hrvaško voditeljico, pisateljico in kolumnistko Andreo Andrassy, ki ima s Slovenijo tesen odnos. V intervjuju nam je razkrila, kaj vse obožuje pri nas in kaj bi se lahko Hrvati naučili od nas.

Andrea je navdušena nad Slovenijo, najbolj pa nad Ljubljano, kjer ima tudi veliko zelo dobrih prijateljev. Foto: Ana Kovač

V nedeljo si boste lahko prebrali obsežnejši intervju z Andreo Andrassy, izjemno priljubljeno hrvaško voditeljico in kolumnistko, nekoč stand up komičarko, ki je pred leti nasmejala tudi Slovence. Navdušila je z "žarom" Vida Valiča, pred dobrim mesecem pa še kot sovoditeljica Eme, ki jo je izpeljala v slovenščini.

In v slovenščini je potekal tudi intervju za Siol.net. Slovenščino obožuje, prav tako Ljubljano, našo hrano, butike, Katarino Čas in še veliko drugega.

Vam je slovenščina všeč?

Ja, zelo všeč! Na splošno imam rada jezike in rada se jih učim. Slovenščina mi je všeč, ker je zelo podobna hrvaščini, a je hkrati zelo drugačna. Slovenci so mi na splošno super narod, zelo ste sproščeni in bolj kulturni kot Hrvati. Zelo! Reciklirate, ful ste kul.

Kaj bi se lahko Hrvati naučili od Slovencev?

Reciklirati. Ker mi nimamo infrastrukture, ki bi omogočala, da recikliramo. Mi sicer moramo ločevati in imamo posebne zabojnike, a potem vse ločene odpadke vržejo v isti kamion. Potem imamo oglase, naj recikliramo, sicer bodo kazni. Vem pa, da ste vi pri tem zelo dobri. To bi se lahko naučili.

Pa mi od vas?

Kletvice. Naučite se že pravih kletvic (smeh, op. p.).

Je pa res, da Hrvaška Slovencem, kar zadeva počitnice, pomeni veliko več kot Slovenija Hrvatom.

Res je, ampak jaz vseeno obožujemo Slovenijo poleti, ker se v središču mesta zelo dogaja in je zelo lepo. V Zagrebu sicer tudi, ampak ne vem, zakaj tako zelo obožujem Ljubljano. Ljubljana mi je eno najljubših mest na svetu. Dobro, ne ravno tako kot New York in Tokio, a Ljubljana je med mojih top pet, ker je zelo lepa in tukaj imam zelo dobre prijatelje. Ko to dvoje združiš, je super.

V čem smo vseeno boljši od vas? In v čem ste vi boljši od nas?

V recikliranju in v košarki, očitno! Veliko boljši ste v televizijski produkciji. Vsi vaši komiki so imeli oddajo na televiziji, pri nas tega ni imel noben komik, ker standup na Hrvaškem ni tako priljubljen. Ranko Babić, Vid Valič, Denis Avdić, vsi imajo svoje predstave, ki so razprodane in priljubljene. Pri nas ima nekaj podobnega le Ivan Šarić, ampak ni takšnega zanimanja. Vi hodite v gledališče, vi ste bolj kulturni.

Mi pa smo od vas boljši v ... imamo morje. Krk je naš (smeh, op. p.).

Celoten intervju si preberite v nedeljo, 1. aprila.