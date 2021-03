Škandal na francoskih oskarjih: igralka se je v znak protesta na odru slekla #foto

Francoska igralka Corinne Masiero je sredi podelitve francoskih nagrad César na oder prikorakala v osljem kostumu in se v znak protesta proti epidemiološkim ukrepom slekla do golega s sporočilom: "Brez kulture ni prihodnosti."

V petek zvečer je v Franciji potekala prireditev, na kateri so počastili letošnje filme in filmske ustvarjalce ter jim podelili nagrade César, ki sicer slovijo kot evropska različica ameriških filmskih nagrad oskar. Svečana podelitev pa tokrat ni minila brez incidenta, za katerega je poskrbela 57-letna igralka Corinne Masiero, ki je bila sicer zadolžena za podelitev nagrade za najboljšo kostumografijo.

"Vrni nam umetnost"

Na oder je prišla odeta v oslov s krvjo pokrit kostum, pod katerim je bila oblečena v ravno tako krvavo obleko. Svoj protestni nastop je nato nadaljevala tako, da se je slekla do golega z namenom, da je predala sporočilo, ki ga je imela napisanega na trebuhu ("Brez kulture ni prihodnosti", op.p) in hrbtu ("Vrni nam umetnost", Jean, op.p.).

Povod za njen protestniški nastop je bil namenjen francoskem premierju Jeanu Castexu kot odziv na ukrepe, ki jih je tamkajšnja vlada sprejela za zajezitev koronavirusa in zaradi katerih trpi umetniška srenja. Francoske kulturne ustanove, vključno z muzeji, glasbenimi prizorišči in kinodvoranami, ostajajo namreč zaprte že od meseca oktobra. V zadnjih tednih so zaradi tega potekali protesti, v katerih so zahtevali, naj vlada določi ponovno odprtje umetniških institucij.