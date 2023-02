S predstavo Nikoli ni prepozno začetek 31. celjskih Dnevov komedije

Selektorica Alja Predan je v program, potem ko si je ogledala 19 prijavljenih predstav in še nekatere po lastnem izboru, uvrstila šest predstav institucionalnih gledališč, tri so monokomedije, le ena od osmih izbranih pa je nastala po izvirnem slovenskem tekstu.

Ljubljanska Drama bo na festivalu tekmovala s komedijama Veliki diktator v režiji Diega de Bree in Party v režiji Ivice Buljana, ki sta nastali po predlogi istoimenskih filmov, Mestno gledališče ljubljansko pa s francosko bulvarko Yasmine Reza Bog masakra v režiji de Bree in avtorskim projektom Sebastiana Cavazze Shakespeare, nastalim po delu britanskega dramatika Stevena Berkoffa Shakespearjevi zlobneži.

Prešernovo gledališče Kranj bo uprizorilo družbeno angažirano komedijo Daria Foja Vse zastonj! Vse zastonj! v režiji Ajde Valcl, celjsko gledališče pa igro Williama Missourija Downsa Poglej me! režiserja Luke Marcena.

Na Dnevih komedije bodo gostili tudi performans MandićCirkus (oblečen), ki je nastal v produkciji Vie Negative in koprodukciji ljubljanske Drame, ter komedijo Nikoli ni prepozno v produkciji SiTi teatra in Krekerja. Zadnja je tudi edina predstava, ki je nastala po izvirnem slovenskem tekstu; napisala ga je dramatičarka Jera Ivanc s soavtorjem Žanom Papičem. Predstava v režiji Marcena z Mojco Fatur v glavni vlogi bo nocoj tudi odprla festival.

Izbrane predstave bo ocenjevala žirija, v kateri so dramaturginja Evelin Bizjak, režiser Tin Grabnar ter režiserka in igralka Alenka Kraigher. Ob zaključku festivala, ki bo trajal do 12. marca, bodo podelili nagrade za žlahtno predstavo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta. Gledalci in gledalke bodo izbrali komedijantko ali komedijanta večera ter glasovali za najboljšo komedijo festivala.

Nagrade žlahtno komedijsko pero letos ne bodo podelili, saj je nagrada bienalna, je pa že odprt javni anonimni natečaj za izvirno slovensko komedijo za nagrado žlahtno komedijsko pero 2024. Rok za oddajo besedil je 30. september.