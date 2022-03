Ruski oligarhi se poskušajo znebiti svojih dragocenih umetnin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrsta premožnih Rusov z impresivnimi zbirkami umetniških del poskuša zdaj te umetnine prodati, ker se bojijo, da jim jih bodo v okviru sankcij proti Rusiji zasegli, poroča spletni tabloid Page Six.

Umetnine, vredne na desetine milijonov

"Kakšnih šest ruskih oligarhov poskuša po tihem prodati dela Picassa, Warhola, Jeffa Koonsa, Modiglianija, Kandinskega, Damiena Hirsta in Basquiata. Njihova vrednost se giblje med 30 in sto milijoni dolarjev," je za Page Six povedal neimenovani vir, "bojijo se, da jim jih bodo zasegli, zato si želijo čim prej povrniti investicijo."

Foto: Reuters

Posli, ki se jih zdaj vsi izogibajo

Pri tem pa naj bi imeli nemalo težav pri iskanju posrednikov pri prodaji, galerije se poslovanju z Rusi zdaj izogibajo. "Položaj s sankcijami se tako hitro spreminja, da se lahko tisti, s komer posluješ, že v dveh tednih znajde na seznamu sankcioniranih," je za Bloomberg dejal pravnik in poznavalec trga umetniških del Nicholas O' Donnell, "bilo bi nespametno, če bi povsem neprevidno poslovali z njimi."

Tudi če najdejo kupca, bodo ruski lastniki umetnin imeli pri prodaji še vedno veliko težav, še navajajo strokovnjaki, saj z njimi ne bodo hoteli poslovati ne podjetja za transport umetnin ne odvetniki in zavarovalnice.

Foto: Reuters

Konec varnega skrivanja umetnin v Švici?

Kar nekaj premožnih Rusov naj bi svoje zbirke hranilo v tako imenovanih "freeportih", skladiščih, ki delujejo kot prostocarinske cone. Te sicer za obvoz pri plačilu davkov, uvoznih in izvoznih dajatev uporabljajo tudi superbogataši iz preostanka sveta, ki svoje premoženje vlagajo v umetnine.

Največji tovrstni "freeport" je v Ženevi, ki pa je za Ruse veliko manj varen, odkar se je Švica pridružila EU pri uvedbi sankcij proti Rusiji. "Oligarhe je strah, da jim bodo umetniške zbirke zasegli," je za Page Six poudaril vir, "nekateri jih celo premikajo nazaj v Rusijo, da bi se izognili temu."

