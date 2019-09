Prva slikanica legendarnega Beatla v slovenščini #video

Legendarni Paul McCartney je danes izdal svojo prvo otroško slikanico Hey, Grandude, ki je istočasno izšla tudi v slovenščini – za založbo Morfem jo je prevedel Milan Dekleva in ji nadel naslov Hej, Velededi.

Velededi oziroma Grandude v izvirniku (grandad je v angleščini dedek, dude pa frajer) je vzdevek, ki so ga McCartneyju nadeli njegovi vnuki. Foto: Morfem/Getty Images

"Imam osem vnukov in vsi so čudoviti. Nekega dne mi je eden od njih rekel: 'Hej, Grandude!' in pomislil sem, tole mi je pa všeč," je povedal ob napovedi izida slikanice, "od takrat sem znan kot Grandude in zdelo se mi je, da bi bila to dobra zamisel za knjigo".

Glavni junak slikanice je, jasno, Velededi, ki po McCartneyjevih besedah predstavlja vse dedke. "Velededi ima štiri vnuke, s katerimi se odpravlja na čarobne pustolovščine," je pojasnil in dodal: "Hotel sem napisati knjigo, ki jo bodo dedki brali svojim vnukom pred spanjem."

Ob slikanici je McCartney izdal tudi avdioknjigo, v kateri je seveda prav on glavni bralec:

McCartney sicer ni novinec na področju otroške literature, leta 2005 je objavil otroški pustolovski roman o mladem veveričku, ki mu gradbinci uničijo dom – v Guardianu so jo opisali kot "protikapitalistično otroško knjigo".

Prav tako pa velja omeniti, da smo že pred dvema letoma dobili še eno beatlovsko obarvano slikanico v slovenščini. Septembra 2017 je namreč Amnesty International Slovenija izdal slikanico Pomisli – v slovenščino prepesnjeno pesem Johna Lennona Imagine. Tudi v tem primeru se je izziva prevoda oziroma prepesnjenja lotil Milan Dekleva.

Pravice za uporabo pesmi Imagine je Amnesty International podarila Yoko Ono Lennon in za slikanico prispevala tudi spremno besedo: "Ta knjiga je zame nekaj posebnega. Besedilo je napisal moj mož John in veseli me, da je pesem čudovito ilustriral Jean Jullien. John je verze napisal, da bi priklical mir na svet. Danes, ko potrebujemo mir bolj kot kdajkoli prej, so njegove besede še vedno zelo pomembne."

