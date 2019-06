Preprost vodnik za nakup tvoje sanjske klaviature

Oglasno sporočilo

Ta prikupen vodnik, ki je pred tabo, ti bo namreč pomagal razbliniti vso "klaviatursko meglo" in te pripeljal do pravega instrumenta zate.

Še preden, pa se to zgodi, morava ugotoviti ali so klaviature res tisto, kar iščeš…

Hej!

Moje ime je Robi in sem prodajni svetovalec v trgovinah Music Max. Sam delam v Mariboru, najdeš pa nas tudi v Ljubljani, Celju in Zagrebu.

Že kar 18 let se vsakodnevno srečujem z ljudmi, ki si želijo igrati klaviature, a na koncu ugotovimo, da pravzaprav potrebujejo klavir (ali obratno).

Da to kar takoj razčistiva, ti bom na hitro razložil, zakaj se uporablja klavir in zakaj klaviature. Velja?

Super! Pa začniva…

ALI POTREBUJEŠ KLAVIR ALI KLAVIATURE?

Poglej…

Klavir in klaviature sta dva zelo podobna instrumenta, ki pa se ponavadi uporabljata za povsem različne situacije.

Da si lažje predstavljaš, sem ti spodaj pripel sliki obeh instrumentov…

Klavir.

Klaviature.

Če je tvoja želja, da se instrumenta učiš v glasbeni šoli (oziroma si starš, čigar otrok gre v glasbeno šolo), ali sam igraš klasično glasbo, bo zate edina izbira klavir.

V kolikor si želiš igrati v kakšni glasbeni skupini ali pa nastopati kot “one-man-band”, bo zate prava izbira "sint" oziroma klaviature.

Skratka…

Če si ugotovil, da rabiš klavir, najdeš poseben vodnik za njihov nakup s klikom na tole povezavo.

V kolikor pa te še vedno zanimajo klaviature, beri dalje…

RESNICA O KLAVIATURAH

Klaviature znajo biti zelo kompliciran instrument, saj imajo neskončno različnih funkcij in možnosti.

Zaradi tega “kaosa” te bo marsikdo želel prepričati, da imajo tisti najboljši instrument in da ga moraš kupiti pri njih.

A resnica je precej drugačna, in sicer…

NAJBOLJŠE KLAVIATURE NI.

Obstaja le tista najboljša za tvojo situacijo.

To pa je tudi tisto, kar bova skupaj našla s pomočjo tega vodnika.

In ne, zadev ti ne bom še dodatno zakompliciral…

Celoten članek sem napisal v povsem razumljivem jeziku, ki ga brez težav razumeš in mi zlahka slediš.

Torej…

KAJ PRAVZAPRAV JE KLAVIATURA OZIROMA "SINT"?

Vem... Mogoče je tole malenkost preveč osnovno vprašanje, a vseeno je dobro, da to veš…

Klaviature oziroma “sintisajzer” (ali krajše "sint") so instrument s tipkami, ki je izredno podoben klavirju.

Praktično bi lahko rekli, da gre za elektronsko verzijo klavirja "na steroidih".

Zakaj?

Ker ima poleg klavirskih tipk in zvokov, "sint" lahko vgrajene še različne ritme, spremljave, ogromno zvokov, zvočne efekte, vhod za mikrofon…

Skratka vse, kar potrebuješ za nastop kot “one-man band”, v okviru glasbene skupine ali pa za zabavno igranje doma oziroma za ustvarjanje skladb po tvoji želji.

In kot že sam opis izdelka pove, imajo klaviature eno “morje” različnih možnosti in lastnosti, ki razlikujejo osnovne modele od dražjih.

Sam menim, da obstaja 5 glavnih lastnosti , ki loči dobre modele od tistih najbolj osnovnih.

In ne, vedno ne velja pravilo: dražje = boljše!

Gre zgolj za to, da za svoj denar dobiš čim več.

Dajva si sedaj pogledat teh 5 pomembnih lastnosti dobrih klaviatur, ki ti bodo prinesle največ glasbe za tvoj denar…

TIPKE, KI V MELODIJO VDAHNEJO ŽIVLJENJE

Ko narahlo pritisneš tipko na klaviaturi, iz nje izvabiš tih, nežen ton.

Če po njej “udariš”, pa bo ton dosti glasnejši, prodoren in agresiven.

Temu se reče, da je tipka dinamična oziroma ima dinamiko.

Na žalost najcenejši modeli klaviatur tega nimajo.

To pomeni, da lahko tipko božaš ali pa “udarjaš s kladivom”, pa bo zvok ostal isti.

Verjetno si že sam ugotovil, da v slednjem primeru celotna melodija postane izjemno monotona.

Dinamika je namreč tisto, kar v melodije vdahne čustva in življenje.

Brez nje, je melodija zgolj dolgočasno zaporedje tonov, ki ne gane nikogar.

RITMI, ARANŽMAJI IN OSTALE POSLASTICE

To je tisto jedro, ki naredi klaviature tako popularne.

Klaviature imajo namreč naložene različne ritme in spremljave, ob katerih lahko praktično ena oseba zaigra vsako pesem, kot da bi jo igrala cela glasbena skupina.

Boljša kot je klaviatura, boljši približek dejanski glasbi premore oziroma bolj realistični so ritmi.

Pri cenejših klaviaturah se ritmi slišijo precej umetno, računalniško in brez "duše".

Ritmi pri malce dražjih klaviaturah pa zvenijo dosti bolj realno in dajejo občutek, kot da se v klaviaturi skriva prava glasbena skupina.

Ena super zadeva, ki jo premorejo klaviature, pa je tudi ustvarjanje lastnih spremljav…

To pomeni naslednje…

Ko si izbereš ritem in igraš pesem v C-duru, bo v ozadju klaviature celotna “glasbena skupina” začela igrati spremljavo v C-duru, tvoja pesem pa bo zvenela precej bolj polno.

In ja, zadeva deluje v vseh durih in molih. Tako, da brez skrbi.

Še boljša pa je možnost, ki jo sedaj omogočajo malce boljše klaviature...

Vanje lahko namreč preko USB-ja naložiš (v mp3 formatu) eno izmed svojih najljubših pesmi, iz katere potem klaviature same ustvarijo spremljavo, s katero lahko nato vadiš oziroma nastopaš.

Kar zabavno, kajneda?

Seveda!

A še vedno je veliko odvisno od naslednje lastnosti dobrih klaviatur…

ZVOK, DA TE KAP

Kvaliteta zvoka je neposredno odvisna od kvaliteta ozvočenja, ki je vgrajeno v klaviaturo.

Boljši kot je “sint”, boljše zvočnike ima.

Pri dobrih klaviaturah je zato zvok jasen in čist, tako pri nizkih kot visokih glasnostih.

Problem pri slabših zvočnikih pa je, da celotna zadeva zveni dosti slabše ob malce večji glasnosti (pa tudi vsi ritmi zvenijo malce bolj “plehko”).

Zakaj je to pomembno?

Ker bo tvoja celotna izkušnja z instrumentom dosti prijetnejša, če ob vaji in igranju uživaš ter slišiš kako tvoje igranje zares zveni.

Četudi eno pesem naštudiraš "v nulo", bo namreč na manj zmogljivih klaviaturah zvenela dosti slabše.

ZASLON, KI TI OLAJŠA DELO

Nekaj let nazaj, so vse klaviature imele male, dvo-barvne zaslone, za upravljanje katerih si moral “naštudirati” 127 različnih gumbov, razporejenih po vsej klaviaturi.

Seveda je bila izkušnja, še posebej za začetnike, izredno mučna.

No, ta isti pristop so zaenkrat obdržale le še cenejše klaviature, medtem ko se tiste male dražje poslužujejo modernih pristopov.

Ekrani postajajo večji, večbarvni, nekateri pa že imajo zaslon na dotik.

To pomeni, da lahko dostopaš do vseh funkcij dosti hitreje, enostavneje in predvsem pri tem ne izgubljaš časa.

Večji zasloni pa so še posebej uporabni, saj lahko ob tvojem igranju prikazujejo besedilo pesmi in te trema nikoli več ne bo “imela v pesti”.

KAKO SI LAHKO “PEVSKA ZVEZDA” TUDI TI...

Ali si želiš kdaj ob svojem igranju tudi zapeti kakšno pesem?

Verjamem, da si, pa čeprav morda le zase, v udobju svojega doma.

Kar nekaj boljših “sintov” ima zato priključek za mikrofon in tako imenovani Vocoder (ojačevalec za mikrofon), ki potem tvoje petje tudi predvaja.

A kar loči tiste boljše klaviature od osnovnih je ena zadeva, ki ji pravimo Harmonizer.

Gre za neverjetno zmogljivost, ki tvoje klaviature spremeni v spremljevalne vokale.

Ob tvojem petju ti lahko namreč tvoj “sint” poje spremljevalne vokale, tako ženske kot moške. Možno pa je nastaviti tudi, da te spremlja celoten pevski zbor!

Ja, sliši se zares noro in verjamem, da se lahko s pomočjo Harmonizerja izredno zabavaš tako na odru ali pa kot “rock zvezda” svojega doma.

Tako, pa sva obdelala vseh 5 pomembnih lastnosti dobrih klaviatur.

Naj uganem…

V tem trenutku, ti po glavi verjetno kroži naslednje vprašanje…

KOLIKO PA KLAVIATURE PRAVZAPRAV STANEJO?

Dobro vprašanje in oprosti, ker ti nanj nisem odgovoril že prej.

Poglej...

V Music Maxu prodajamo klaviature vse od 4062 € pa do 102 €, različnih znamk in vodilnih proizvajalcev, kot so Yamaha, Casio in Korg.

Razlike med različnimi modeli so sicer ogromne, a najbolj ključno je, da znaš najti en prav poseben segment…

Klaviature, ki ti bodo dale kar največ glasbe za tvoj denar.

In ne, tega ne more najti vsak…

Jaz sem potreboval 18 let natančnega preučevanja vseh modelov klaviatur, da sem prišel do spoznanja, kaj loči tiste super klaviature od tistih, ki jih ali preplačaš ali pa niso dovolj zmogljive.

Ker še vedno bereš tale članek, sem zate izbrskal po mojem mnenju 2 najboljši opciji za začetek tvojega "klaviaturiranja".

In ja, precej prepričan sem, da “klaviaturiranje” ni slovnična beseda. No, pa saj oba veva, kaj sem mislil s tem…

Torej…

Odlična klaviatura, ki bo zadovoljila vse tvoje potrebe, ne glede na to ali si začetnik ali pa si že kaj igral, je Casio CT-X5000.

Vgrajen ima namreč zvočni generator, ki celoten zvok klaviature naredi boljši in bolj naraven od ostalih cenovno primerljivih "sintov" drugih proizvajalcev.

Meni osebno je izredno všeč ozvočenje, saj ima CT-X5000 vgrajena 2 zvočnika, vsak s kar 15W moči. To omogoča jasen in čist zvok, ne glede na to, ali igraš potiho ali ga "priviješ" do konca.

Na teh super zvočnikih pa posledično še bolj pridejo izraza povsem novi moderni ritmi, z ogromno možnostmi, s katerimi lahko ustvarjaš in nastopaš tudi kot DJ.

In ja, tudi če si želiš zraven kaj zapeti je za to poskrbljeno. Klaviatura namreč zna sama odstraniti zvok iz pesmi in ti tako sama naredi "karaoke" verzijo.

Da lažje zapoješ, pa ima tudi priključek za mikrofon.

Če si želiš nekaj cenejšega, je Casio CT-X700 super izbira.

Namenjena je namreč tako začetnikom, kot tudi bolj zahtevnim glasbenikom, ki potrebujejo lahko prenosno klaviaturo z dobrimi zvoki.

V tem modelu najdeš tudi AiX zvočni generator, ki ti bo omogočal boljši zvok klaviature, ki je bil do sedaj rezerviran zgolj za višjecenovne modele.

Poleg 195 vgrajenih ritmov, 600 zvokov, pa ti klaviatura omogoča tudi, da svoje igranje posnameš.

In ja, če bo to tvoja prav klaviature, ti bo funkcija Lesson izredno všeč. Z njeno pomočjo se namreč lahko sam naučiš zaigrati več različnih pesmi.

Seveda…

Naslednje logično vprašanje se glasi…

KJE SE MI KLAVIATURE NAJBOLJ SPLAČA KUPITI?

Poglej…

Če klikneš slike zgornjih dveh klaviatur, prideš do naše spletne trgovine, a vseeno sem mnenja, da to ni NAJBOLJŠA opcija zate…

Čeprav je naša spletna trgovina dodobra založena in enostavna za uporabo, je nakup instrumenta nekaj, za kar se splača priti v fizično trgovino.

Gre namreč za izdelek, ki ga pred nakupom enostavno moraš preizkusiti, ga občutiti z lastnimi prsti (ter lastnimi ušesi).

Pogosto ljudje na koncu spoznajo, da bi raje imeli nek drug "sint", ker jim je dosti bolj všeč.

In ne, ni nujno, da je dražji od prvotnega.

Kot sva dejala že na začetku...

Najboljšega "sinta" ni. Obstaja le najboljši za tvojo situacijo.

Ravno iz tega razloga, ti na srce polagam, da ob nakupu obiščeš fizično trgovino z glasbili…

In ne, ni nujno da prideš k nam.

Verjamem pa, da bi se ti splačalo.

Naj ti razložim zakaj...

V vseh naši poslovalnicah (LJ, CE, MB, ZG) imamo razstavljenih več kot deset različnih modelov klaviatur.

Tako lahko prideš, vidiš in preizkusiš tako osnovne, dražje kot tudi elitne modele na lastni koži (oziroma z lastnimi ušesi).

Te izkušnje ne nadomesti nič, sploh če pomisliš, da je večina YouTube posnetkov, ki bi naj predstavljali zvok klaviatur, izredno obdelanih in v živo zadeve precej drugače zvenijo.

A če bi moral izbrati zgolj en razlog za obisk naše trgovine, bi definitivno izbral…

Individualno pozornost.

V Music Max-u se namreč zavedamo, da nisi zgolj še ena stranka, ampak da imaš svoje zahteve, želje in lastnosti svojega sanjskega instrumenta.

In mi ti ga bomo pomagali poiskati.

Individualna pozornost pa je seveda še toliko bolj pomembna pri izbiri tako kompleksnega instrumenta, kot so klaviature.

Da ti lahko kar najbolje svetujemo, se vsi prodajalci vsako leto šolamo na aktualnih seminarjih in izobraževanjih proizvajalcev klaviatur in ti zato res lahko ponudimo tiste najbolj sveže informacije.

Tako…

Mislim, da se s tem tole najino popotovanje skozi svet klaviatur zaključuje.

Verjamem, da ti je ta članek odprl oči in postregel s številnimi "aha" momenti, predvsem pa razjasnil tisto meglo okoli izbire pravega "sinta" zate.

Vesel bom, če nas obiščeš, da ti lahko še dodatno svetujemo in najdemo tisti pravi instrument zate.

Veliko glasbenih užitkov in se vidimo,

Robi Pukšič, prodajni svetovalec v trgovinah Music Max

