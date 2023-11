Nova poslikava v Mariboru prikazuje "mlado Ukrajino"

Kot je umetnik Konstantin Kochanovsky povedal v videonagovoru na spletnih omrežjih, se že več kot pet let ukvarja s stenskimi poslikavami. "Na tej sliki je gospodična, ki prikazuje mlado Ukrajino," je dejal.

V ozadju podobe v tradicionalnem oblačilu z vezeninami je pšenično klasje, ki je prav tako značilno za to državo. Mak, ki ga dekle drži v roki, pa je simbol vojnih žrtev. "S tem delom se želim zahvaliti vsem Slovencem in Sloveniji za pomoč," je dejal.

Foto: STA

Maribor je pobraten z ukrajinskim mestom Harkov

Na Mestni občini Maribor pojasnjujejo, da so prejeli pobudo ukrajinskega veleposlaništva ter slovensko-ukrajinskega kulturnega društva Razom, da bi se želeli mestu in prebivalcem zahvaliti s stensko poslikavo. "To smo podprli, saj je Maribor pobrateno mesto z ukrajinskim Harkovom, stenska poslikava pa je priložnost za nadaljnje sodelovanje in prijateljstvo tudi z drugimi pobratenimi mesti," so za časnik Večer povedali na občini.

Foto: STA

Zid, na katerem je ukrajinski mural, naj bi v prihodnje služil kot prostor za stenske poslikave še iz drugih pobratenih mest.

