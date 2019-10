Po Grossmannovem festivalu filma prihaja še festival fantastike in stripa

Festival fantastičnega filma in vina Grossmann se širi. Letos oktobra namreč prihaja nov festival, Grossmanov festival fantastike in stripa.

Poleti se je zaključil 15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, že oktobra pa organizatorji festivala prvič predstavljajo nov festival, Grossmanov festival fantastike in stripa, ki bo potekal od 18. do 20. oktobra na gradu v Ormožu.

Kateri striparji bodo na festivalu

V stripovskem delu festivala na obisk prihajajo slovenski stripovski velikan Zoran Smiljanić, eden najvidnejših predstavnikov mlajše generacije striparjev Izar Lunaček in priznani srbski ilustrator, karikaturist in stripar Ivica Stevanović, ki je tudi avtor vizualne podobe festivala. Na ogled bodo razstave izbranih del vseh treh gostov, ki se bodo predstavili tudi na javnih pogovorih. Ob 50. obletnici kultnega Alana Forda bodo številni ljubitelji ekipe TNT prišli na svoj račun ob prav posebnem branju stripa v živo, ki ga bo izvedla ekipa Radia Študent, so še sporočili.

Predavala bo tudi legendarna pisateljica znanstvene fantastike

V fantastiki namenjenem delu festivala se obetajo številna zanimiva predavanja eminentnih gostov, kot so legendarna pisateljica znanstvene fantastike Milena Benini, profesor, pisec in urednik Tomislav Brlek, eden najuspešnejših in najplodnejših hrvaških piscev Aleksandar Žiljak, novinar in kritik Željko Luketić, pisec in prevajalec Marko Fančović, vodilni hrvaški ZF-založnik Davorin Horak ter filozof in novinar Simon Habjan.

Poleg Peščenega planeta Franka Herberta, ki bo v središču sobotnega dogajanja, se bodo med temami znašli številni klasiki in ikone, kot so Robert E. Howard, George R. Martin in Jean Giraud - Moebius, čas pa si bomo vzeli tudi za sovjetske ZF-filme v obdobju po oktobrski revoluciji, so še sporočili.

Na festivalu bosta tudi okrogli mizi o Peščenem planetu in prevajanju fantastične literature v slovenščino in hrvaščino, na katerih bodo poleg naštetih gostov sodelovali tudi priznan filmski kritik Silvestar Mileta, pisatelj, urednik in festivalski organizator Bojan Ekselenski, filmski kritik Igor Harb, pisatelj, založnik in novinar Andrej Ivanuša in številni drugi.

Ljubitelji filma bodo lahko uživali v filmski adaptaciji Peščenega planeta, ki jo je leta 1984 posnel kultni David Lynch, dokumentarcu Peščeni planet Jodorowskega, ki pripoveduje o tem, kako je projekt Dune režiserja Alejandra Jodorowskega postal "najboljši nikoli posnet film", hrvaški mladinski ZF-uspešnici Moj dedi je padel z Marsa, prvem finskem superherojskem filmu Rendel in sovjetski znanstvenofantastični klasiki Planet viharjev.

Na festivalu bo tudi razstava filmskih kostumov Tajane Štasni, stripovska delavnica, kviz, turnir v igri Naseljenci otoka Catan, koncert domačih rock legend Demolition Group in podkast v živo, ki ga bo prispeval O.B.O.D.

V soboto in nedeljo bo na grajskem dvorišču potekala še Fantastična tržnica s knjigami, stripi, namiznimi igrami, figuricami in ploščami. Vsi festivalski dogodki razen koncerta bodo brezplačni, še sporočajo organizatorji.