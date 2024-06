"Drakula, hodi dol!" in zombijevski boj proti begu možganov

Te dni v Ljutomeru poteka že 20. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki se je razvil iz ideje o promociji lastnega filma v enega relevantnejših festivalov žanrskega filma v tem delu Evrope ter ima tudi pomemben vpliv za lokalno skupnost. A kljub utečeni formuli festival še zmeraj deluje na navdušenju organizatorjev in njihovi iskreni ljubezni do filma.

Ko sem se o festivalu pogovarjal s Tomažem Horvatom, enim od osrednjih organizatorjev že vseh 20 let, mu je zazvonil telefon. "Samo malo, moram prevzeti. Pogrebnik je," me je obvestil, nato pa začel z njim usklajevati logistiko. Ko je odložil, še zmeraj dobre volje, mi je razložil: "Pogrebnik ureja tablo za prleški pločnik slavnih." Seveda, kdo drug bo v majhnem mestu naredil spominsko talno ploščo z imenom povabljenega gosta in znakom festivala?

Letošnji prejemnik te časti je sloviti srbski režiser Slobodan Šijan, znan po klasikah, kot so Maratonci tečejo častni krog, Kdo neki tam poje? in Davitelj proti davitelju. Grossmanna je sicer obiskal že leta 2007, ko so mu podelili nagrado častni hudi maček, vendar takrat še ni bilo prleškega pločnika slavnih, da bi njegov obisk lahko dolgoročno obeležili. Šijan se bo na pločniku slavnih pridružil Robertu Englundu, igralcu, ki je zaslovel kot Freddy Krueger v seriji filmov Nočna mora na Ulici brestov, in Johnu McTiernanu, režiserju uspešnic Umri pokončno, Lov na Rdeči oktober in 13. bojevnik, s katerim smo se pogovarjali lani.

Druga slovita imena žanrskega filma, ki so obiskala Grossmannov festival skozi desetletja, vključujejo tudi Christopherja Leeja, Rogerja Cormana, Franca Nera, Uda Kiera, Enza G. Castellarija in Garyja Shermana.

Sejem v Ljutomeru, eden prvih slovenskih filmskih posnetkov dr. Karola Grossmanna, ki so bili povod za Grossmannov festival:

Plan 9 iz Ljutomera

Na začetku poti festivala še organizatorji, zbrani v društvu Plan 9 (namerno poimenovanem po enem zloglasno najslabših filmov vseh časov), niso imeli tako drznih ambicij, temveč so začeli z željo, da bi lahko občinstvu prikazali neodvisno srhljivko Vinopiri, ki je nastal v njihovi produkciji. Film je namreč imel premiero na festivalu neodvisnega filma, nato pa so ugotovili, da ni bilo veliko priložnosti, kjer bi ga prikazali drugim. Ekipa Plan 9 se je poznala še iz srednje šole in je imela že nekaj izkušenj z organizacijo glasbenih prireditev.

"Ko se je približevala stoletnica prvih slovenskih filmskih posnetkov, ki jih je naredil dr. Karol Grossmann v Ljutomeru, smo se odločili to obeležiti in hkrati narediti promocijo za našo produkcijo. V osnovi je šlo za to, da smo želeli na velikem platnu pogledati svoj film in zraven še druge take, s katerimi smo odraščali na videokasetah kot otroci 80. let," se je Horvat spomnil začetkov festivala.

Napovednik filma Vinopiri:

Vinopiri so bili tako eden izmed bizarnih filmov, ki so jih prikazali prvo leto in so takoj navdušili publiko. Med drugim smo si takrat lahko ogledali turško znanstvenofantastično komedijo G.O.R.A., v kateri mora komik rešiti svet pred vesoljci, in češko grozljivo komedijo Choking Hazard, v kateri glavne junake napadejo zombiji lovcev.

Festival je prejel tudi nekaj evropskih sredstev iz programa PHARE, a to je bilo zgolj za prvo leto. Naslednje je bilo veliko težje izvesti, a so vztrajali, nato jim je tretje leto uspelo privabiti prva velika imena – poleg Slobodana Šijana še ameriškega režiserja in soustanovitelja kultnega studia Troma Lloyda Kaufmana. Takrat so morali poleg navdušenosti vlagati tudi lastna sredstva, a se je obrestovalo in festival je rasel. Na tej podlagi so kmalu začenjali prejemati pozitivne odzive drugih kultnih filmskih osebnosti, kot sta nedavno preminuli Roger Corman, avtor Propada hiše Usher, in Christopher Lee, kultni Drakula iz druge polovice 20. stoletja in Saruman iz Gospodarja prstanov.

Zombijevski boj proti begu možganov

"V vseh teh letih se nam ni uspelo profesionalizirati in še zmeraj delamo vse na podlagi entuziazma in prostovoljnega dela, kar sicer postaja vse večja težava, zdaj ko smo odrasli. Trenutno smo na prelomnici," je priznal Horvat. Nedavno je bil festival uspešen na razpisu ministrstva za kulturo, ki zagotavlja financiranje za še naslednji dve leti. Vseeno je Horvat poudaril, da niso zadovoljni z višino sredstev, saj so stroški ustvarjanja filmskega festivala v okolju brez redne filmske infrastrukture višji kot v prestolnici, kjer je vsa infrastruktura na voljo.

Nihče izmed jedrne ekipe Plan 9 ni podlegel begu možganov, saj so se kljub študiju vrnili v Prlekijo. Marko Mehtsun nam je pojasnil čar dolgoletne navezave na rodno prleško okolje: "Lahko bi rekel, da moraš vračati skupnosti – kar sicer je del odgovora, ampak po drugi strani res ne vem, zakaj ne bi delal doma, če lahko?" In dejansko jim je tudi uspelo precej vrniti domačemu okolju. Ne le, da pripravijo vsakoletni festival in kopico aktivnosti skozi vse leto, bili so tudi aktivno udeleženi pri uvedbi programa umetniške gimnazije – smer gledališče in film, kakor tudi programa medijskega tehnika na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Kar je po svoje poetično, da se imajo srednješolci v kraju, kjer so nastali prvi filmski posnetki, danes možnost naučiti, kako delati filme.

Treba je poskusiti vsa vina

Na vprašanje, kateri izmed številnih gostov Grossmanna skozi leta mu je najbolj ostal v spominu, je Horvat izstrelil: "Roger Corman," Mehtsun pa je izpostavil slavnega nemškega igralca Uda Kiera (Lom valov, Vampirjeva senca, Suspiria). To je izvabilo smeh iz omizja. "Ah, seveda, če se je pa zaljubil vate," so ga dražili, vendar se ni vdal. Razložil je, da je nedavno govoril z njim v povezavi s knjigo intervjujev Grossmann Tales, za katero je srbski novinar in zvesti spremljevalec festivala Dejan Ognjanović intervjuval 20 najbolj prominentnih gostov. "Težava je bila v tem, da mu intervjuja z Udom takrat ni uspelo narediti, zato sva ga zdaj morala narediti na daljavo. Udo je sicer vešč sodobnih tehnologij, Dejan pa ne posebej, zato mi je pripravil vprašanja in me prosil, da jaz izvedem pogovor. In takrat mi je Udo povedal, da se zagotovo še vrne, ker sploh še ni poskusil vseh naših vin."

Napovednik filma BloodRayne, ki ga je režiral Uwe Boll in v katerem igra stransko vlogo Udo Kier. Film ima oceno štiri odstotke na agregatorju recenzij Rotten Tomatoes. Iz naključne kritike: "Zgolj tako slab kot običajni slabi filmi in ne tako slab, ko da bi ti kdo zapičil žebelj v očesno veko."

To je sprožilo nov val smeha za omizjem, vendar so vsi hitro ugotovili, da se bo to le težko udejanjilo, saj bi bil strošek letalske karte previsok glede na trenutni proračun. Prejšnjič jo je sponzorirala ambasada ZDA, ki nima več tovrstnih razpisov za kulturne dejavnosti, tako da so ameriški gostje zanje bistveno težje dosegljivi. A vzdušje se je ponovno hitro obrnilo, ko so se spomnili na Uweja Bolla, nemškega režiserja, ki si je ustvaril ime v začetku stoletja s serijo zares obupnih filmov, pogosto posnetih po video igrah in zmeraj s prepoznavnimi obrazi v zasedbi. A režiser in nekdanji amaterski boksar je zaslovel, ko je leta 2006 filmske kritike povabil v ring in jih nato šest gladko premagal.

Leta 2010 se je Boll odzval povabilu Plan 9 v promociji enega svojih najbolje ocenjenih filmov, Rampage, ki si je na Grossmannu tudi prislužil posebno omembo žirije. Kot je pojasnil Tomaž: "Za Bolla smo hoteli organizirati boksarski dvoboj tudi v Sloveniji, in sicer s filmskim kritikom Gorazdom Trušnovcem, ki je bil takrat tudi urednik Ekrana. Sprva je bil Uwe za, ko pa je izvedel, da je tudi Gorazd nekoč treniral boks, si je hitro premislil. Uradno nam je nato razložil, da ne upa več boksati, ker nima dovolj nadzora nad svojo močjo in bi lahko koga resno poškodoval, ampak mi smo se samo smejali."

Marko je k temu hitro dodal, da je Boll izstopal še po eni stvari: "Ni bil zadovoljen z nobenim vinom, ki smo mu ga ponudili. Posledično ni pil in tako je bil nato on naš voznik, ko smo ga peljali ob večerih naokrog." Sledila je salva smeha, nato pa so vsi pojasnili, da je Boll dober fant, ampak nekoliko vinskega snoba, saj je takrat ravno odpiral svojo prvo restavracijo v Vancouvru, ki mu je nato prinesla več pozitivnih ocen kot vsi filmi skupaj.

"Drakula, hodi dol!"

Tomaž je ponovno ustavil debato, da je za kontrapunkt nujno povedati še anekdoto o Christopherju Leeju: "Glede na to, da smo festival filma in vina, so nas takoj opozorili, da je gospod Lee 'teetotaller', torej popolni abstinent od alkohola in mi smo to sicer spoštovali, ampak smo mu vseeno ponudili v pokušnjo najboljša vina, ki smo jih našli. In tako se je prvi večer napil in se odlično razživel, objemali smo se in skupaj peli pesmi iz muzikala Sweeney Todd. Krasno je bilo. Ampak potem je bil dva dni v sobi s hudim mačkom." Spet smeh, hudi maček je namreč ime nagrade festivala.

Marko je imel glede Christopherja Leeja še eno, boljšo anekdoto: "Zastopniki so nam povedali, da nikoli ne želi govoriti o Drakuli, da ne želi biti več povezan s to vlogo. To smo seveda upoštevali. Ampak takrat, ko ga ni bilo iz sobe, je v bližini Dvorca Jeruzalem potekalo gasilsko tekmovanje in lokalna mladinska ekipa je zmagala. Starejši kolegi so seveda to proslavili z obilo alkohola in nato se je nekomu posvetilo, da je tam v bližini Lee oziroma Drakula. Tako so odšli pred hotel in ga klicali "Drakula, hodi dol", nato jih je Lee dejansko prišel pozdraviti. V občinskem glasilu je bila novica o tekmovanju in zraven fotografija otrok s prekrokanim Christopherjem Leejem."

Vinski šampioni in nova slovenska grozljivka

V 20 letih se seveda nabere malo morje anekdot, sploh ob tako srčni in pristno navdušeni organizaciji fantastičnega filmskega festivala ter sploh, ko je zraven vključeno tudi fantastično vino. Tega pri Grossmannu ne jemljejo zlahka, saj festival pritegne vse več sommelierjev in drugih poznavalcev vina, ki jih pridejo okušat ter pomagat izbrat šampiona.

Tudi letošnji Grossmannov filmski program bo postregel s presežki. Za nagrado hudi maček se poteguje pet izvirnih evropskih grozljivk, za hrupnega mačka pa štirje izjemni glasbeni dokumentarci. Najbolj izstopajoči filmi festivala so sicer tisti, ki so na ogled zunaj tekmovalnega programa. Tako bo na ogled tudi v ZDA odmevna grozljivka V nasilni naravi, "klalnik", kjer dogajanje spremljamo skozi oči morilca. Še več pozornosti pa si zasluži domača srhljivka Pa tako lep dan je bil, prvenec Perice Raia, ki se ponaša z zvezdniško zasedbo Katarina Čas, Ula Furlan, Tina Vrbnjak, Nina Ivanišin, Jure Henigman. Premiero ima v četrtek, kdaj pride na redni kinospored, pa za zdaj še ni znano.

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina traja do sobote, 15. junija, prizorišča pa so po vsem Ljutomeru, vključno s kinom pod odprtim nebom na osrednjem mestnem trgu. Ob večerih so tudi koncerti, čez dan delavnice maske in posebnih učinkov, dogajanje pa se zaključi s tradicionalnim sprehodom zombijev.

