Pet let od smrti Jerneja Šugmana obeležili s koncertom na "njegovem" odru

V spomin igralcu Jerneju Šugmanu so njegovi igralski kolegi priredili dobrodelni koncert Mojih 5 minut je danes, s katerim so zbirali sredstva za nadarjene dramske ustvarjalce.

10. decembra je minilo pet let, odkar se je mnogo prezgodaj poslovil igralec Jernej Šugman. Umrl je na vrhuncu svoje življenjske in umetniške poti, s svojim talentom pa poskrbel, da se ga bomo spominjali večno.

Ta konec tedna so v spomin na velikega igralca njegovi kolegi organizirali dobrodelni koncert na Velikem odru Drame, na katerem je Šugman ustvaril številne svoje vrhunske in nepozabne odrske stvaritve.

Na koncertu Mojih 5 minut je danes so nastopili Bojan Emeršič, Jurij Zrnec, Klemen Slakonja, Nejc Škofic, Bossa de Novo, Zoran Predin, Vlado Kreslin, Magnifico, Pliš, Klemen Janežič, Saša Tabaković, Polona Juh, Nina Valič, D Drams ter Urša Kavčič, štipendistka Sklada Jerneja Šugmana.

Izkupiček dobrodelnega koncerta je namenjen Skladu Jerneja Šugmana, ustanovljenem ob 100. obletnici delovanja Združenja dramskih umetnikov Slovenije z namenom ohranjanja spomina na umetniško, pedagoško in človeško plemenitost legendarnega igralca. Namenjen je zlasti mladim, nadarjenim dramskim ustvarjalcem, ki so se že v času študija izkazali kot delavni, odgovorni in željni nadaljnjega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela.

