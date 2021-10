"Noč čarovnic je še en primer našega kopiranja, ne pa tudi 'kapiranja'" #video

Noč čarovnic je nesmisel, ki so si ga Američani pravzaprav izposodili od Evropejcev in ga nato uspešno izvozili nazaj k nam, je prepričan priznani slovenski etnolog.

Bliža se dan spomina na mrtve, še pred tem pa noč čarovnic, v zadnjih letih tudi pri nas vse bolj priljubljeno praznovanje, ki ga spremlja oblačenje v najrazličnejše kostume in rezljanje buč.

"Noč čarovnic je še en primer našega kopiranja, ne pa tudi 'kapiranja'," je o tem običaju v oddaji Jutro na Planetu dejal etnolog dr. Janez Bogataj. Kot je poudaril, smo noč čarovnic oziroma halloween sicer res uvozili iz ZDA, a korenine tega praznika so evropske.

Iz Evrope v ZDA, nato nazaj v Evropo

"Domneva se, da so že Kelti v tem obdobju praznovali prehod iz starega v novo leto," je pojasnil, "irski izseljenci so ta praznik prenesli v ZDA, kjer je dobil izrazito komercialne razsežnosti, pozneje pa z vso silo udaril nazaj v Evropo, z vsem trženjem vred. Glavni val tega vdora v Evropo se je zgodil v osemdesetih letih 20. stoletja, v Slovenijo je prišel nekoliko pozneje, po osamosvojitvi."

Foto: Pixabay

Slovensko poimenovanje tega dneva oziroma večera je po Bogatajevem mnenju dokaj neposrečeno: "Halloween je namreč izpeljanka iz izraza all hallows' eve, večer vseh svetih. Čarovnice oziroma čarovniki pa imajo v Sloveniji dva pomena. Po eni strani so to mitski liki, nevidne in običajno negativne sile, po drugi strani pa konkretne zgodovinske osebnosti, ki zaradi svojega delovanja na različnih področjih, običajno v zdravilstvu, niso bili v skladu z družbenimi normami svojega časa. Zaradi tega pa sta jih cerkev in posvetna oblast razglasili za čarovnice oziroma čarovnike. Vse to z nočjo čarovnic oziroma 'halloweenom' nima nobene zveze."

