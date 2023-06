Na igranem filmskem festivalu v Kranju tudi Pirc Musarjeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktorica festivala Krafft Maja Sever, kranjski župan Matjaž Rakovec in predsednik festivala Krafft Branko Završan. Foto: STA

Z mojstrskim tečajem z znanim srbskim igralcem Predragom Mikijem Manojlovićem se bo danes v Kranju začel letošnji Kranjski igralski filmski festival Krafft. Ob 19. uri bo sledilo uradno odprtje festivala s podelitvijo nagrad DSI. Festival bo do 17. junija ponudil 16 celovečernih filmov in vrsto spremljevalnih dogodkov.

Na festivalu, ki ga bo odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar, bo prikazanih 16 filmov, od tega kar 12 premier. Na ogled bo tudi deset kratkih in šest študentskih filmov. Potekalo bo sedem strokovnih dogodkov, svoje znanje pa bo z igralci delilo pet vrhunskih tujih mentorjev, so na novinarski konferenci prejšnji teden povedali organizatorji festivala.

Gosta tudi Boris Cavazza in Špela Rozin

Kot so napovedali, bo festival gostil mednarodne strokovnjake in največje obraze slovenskega filma. Poleg Manojlovića, ki je bil tudi selektor tekmovalnega programa festivala, se bosta predstavila letošnja prejemnika nagrade Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) Ita Rina za življenjsko delo Boris Cavazza in Špela Rozin.

Na festivalu bo sodelovala tudi kasting direktorica Nathalie Cheron, ki redno sodeluje z režiserjem Lucom Bessonom in bo na delavnici slovenskim igralcem povedala, kako z uspešnim kastingom priti do želenih filmskih vlog. Svojo unikatno metodo dela z igralci pa bosta predstavila italijanska režiserja Davide Del Degan in Ivan Gergolet.

Poseben del letošnjega festivala bo namenjen tudi poklonu pokojnemu igralcu Petru Musevskemu. V Prešernovem gledališču Kranj, kjer je igral od leta 2003 pa do svoje smrti leta 2020, bo premierno prikazan film Pero, ki ga je posnel njegov dolgoletni prijatelj Damjan Kozole.

Več filmskih projekcij kot običajno

Letos bo na festivalu več filmskih projekcij kot v minulih dveh izvedbah, saj Kranj dobiva nov mestni kino, ki bo zaživel na lokaciji nekdanjega kina Center. Prav tako se želi festival bolj približati občanom. Cene vstopnic so zato ugodne, po pet evrov, abonma za vse projekcija pa stane 25 evrov, medtem ko so ogledi za osnovnošolce in srednješolce brezplačni, je povedal predsednik festivala Branko Završan.

Direktorica festivala in podpredsednica DSI Maja Sever je pojasnila, da namen Kraffta ni le popularizacija dobrih filmov in igralske stroke, temveč je njegov cilj tudi ta, da Kranj postane stičišče slovenskih igralcev, privabiti pa želijo tudi čim več kolegov iz tujine. Posebnost festivala je namreč prav v tem, da se osredotoča na igralce in njihove dosežke. Ob zaključku festivala bodo tako tudi letos podelili igralske nagrade - zlata jabolka.