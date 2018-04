Na 58. beneškem bienalu bo Slovenijo zastopal Marko Peljhan

Marko Peljhan je umetnik in raziskovalec, ki deluje na meji med umetnostjo, tehnologijo in znanostjo. Foto: STA

58. beneški bienale, mednarodna umetnostna razstava, ki v mesto na vodi privabi ves svet, bo prihodnje leto potekal med 11. majem in 24. novembrom. Slovenijo bo tokrat zastopal umetnik in raziskovalec Marko Peljhan, ki se bo v Benetkah predstavil s projektom, ki bo rezultat njegovega večletnega raziskovanja. Kustos razstave bo Igor Španjol, kustos Moderne galerije za sodobno umetnost, komisarka slovenskega paviljona pa je Zdenka Badovinac.

Umetnost, ki stimulira

Umetniški vodja prihajajočega umetnostnega dogodka je Ralph Rugoff, direktor londonske galerije Hayward. Ob njegovem imenovanju je predsednik beneškega bienala Paolo Baratta podčrtal vlogo umetnosti in tako dejal, da razstava lahko "vzpostavi neposreden stik med obiskovalci in umetniškimi deli, da jih lahko spomin, nepredvidljivo, možne provokacije, novo in drugačno vizualno, umsko in čustveno stimulirajo."

Med umetnostjo, tehnologijo in znanostjo

Marko Peljhan je umetnik in raziskovalec, ki deluje na meji med umetnostjo, tehnologijo in znanostjo. Njegovi projekti, pobude in sodelovanja se vijejo po široki pokrajini in tako segajo na področje ekologije, taktičnih medijev, tehnologije, vesoljskih raziskav, geopolitike in družbene refleksije.

Leta 1994 je ustanovil umetniško organizacijo Projekt Atol in bil leto pozneje eden od soustanoviteljev ljubljanskega laboratorija za nove medije Ljudmila. Enega svojih najbolj znanih projektov, Makrolab, je prvič predstavil na Dokumenti leta 1997.

Makrolab markII ex, otok Campalto, Beneška laguna, 2003 (satelitski posnetek)

Mednarodno umetnostno prizorišče

Peljhanovo delo je že dolgo del mednarodnih umetnostnih prizorišč. V zadnjih 25 letih je bilo predstavljeno in nagrajeno na številnih bienalih in festivalih (med drugim v Benetkah, Gwangjuju, Bruslju, na Manifesti, v Johannesburgu, Istanbulu ...), na razstavah ISEA in Ars Electronica ter v muzejih, kot so P.S.1 MoMA, New Museum of Contemporary Art, ICC NTT Tokyo, YCAM Yamaguchi, Van Abbemuseum Eindhoven, Asia Culture Centre Gwangju in Garage v Moskvi.

Med drugim je leta 2001 kot prvi slovenski umetnik prejel nagrado Prix Ars Electronica zlata nika za projekt Polar, ki ga soustvarja z nemškim umetnikom Carstenom Nicolaijem. Z ameriško-kanadskim umetnikom Matthewom Biedermanom od leta 2008 vodita Iniciatitvo za arktično perspektivo (Arctic Perspective Initiative), ki se posveča globalnemu pomenu arktične geopolitične, naravne in kulturne sfere in je bila predstavljena na pregledni razstavi Kodirana utopija v Moderni galeriji leta 2011.

Peljhanovo delo je posvečeno tudi raziskavam in pedagogiki v presečišču med umetnostjo, tehnologijo in mediji na kalifornijski univerzi UC Santa Barbara, kjer ima naziv rednega profesorja. V Sloveniji je bil med pobudniki za ustanovitev Centra odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije in začel leta 1998 aktivno delovati v vesoljskih in aeronavtičnih raziskavah in kulturalizaciji. V radijskem spektru je znan kot S54MX.