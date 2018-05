Letošnje zlate bralke in zlati bralci bodo brali Srečka Kosovela

Zaključek 15. leta projekta Zlata bralka, zlati bralec

Kot je v spremni besedi zbirke napisal njen urednik, ta knjiga ne prinaša mehkobe, melanholije in miru, ampak riše ostre robove časa, ko se nam zdi, da vse umira v nemiru, norosti, niču …

V tej dobi, leta 1925, je namreč Srečko Kosovel v svojem dnevniku zapisal: "V absurdni dobi je vsaka umetnost absurdna." A je s svojimi verzi, kot je zapisal Saksida, poskušal preplesti veliko vprašanj in še nekaj odgovorov na temeljna vprašanja tedanjega in sedanjega časa.

Tudi v šolskem letu 2003/2004, ko so prvič podelili darilne knjige zlatim bralkam in bralcem, je urednik letošnje darilne knjige Igor Saksida nastopil kot urednik darilne knjige – takrat je bila Prešeren.doc.

Telekom Slovenije podpornik od prvega dneva

Od prvega dneva pa vse do danes pa je izvedbo projekta Bralna značka, s tem pa tudi izdaje darilnih knjig, podpiral Telekom Slovenije – do leta 2011 kot samostojna družba Mobitel v lasti Telekoma Slovenije, po združitvi pa je tradicijo nadaljeval Telekom Slovenije.

Skozi ta leta so se projektu občasno sicer pridružili tudi drugi podporniki, a je edino Telekom Slovenije dosledno podpiral ta projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije vse njegovo trajanje.

Petnajst let, 1.200 zlatih bralcev na leto, več kot 530 tisoč darilnih knjig

Zlate bralke in zlati bralci so mladi, ki so za bralno značko brali vseh devet svojega osnovnošolskega izobraževanja. Darilno knjigo bo letos prejelo več kot 1.200 letošnjih zlatih bralk in bralcev iz vse Slovenije, a tudi iz zamejske Italije.

V okviru Bralne značke, katere častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, so tako v petnajstih letih delovanja podarili že več kot 530 tisoč najboljših slovenskih mladinskih knjig – skoraj 300 tisoč so jih namenili zlatim bralkam in bralcem, preostalih več kot 200 tisoč pa so knjižna darila prvošolčkom kot spodbuda za vztrajno branje v naslednjih letih.

Več o tem, zakaj mladi radi berejo in kaj jih spodbuja k branju, ter še nekaj utrinkov s predstavitve letošnje darilne knjige za Zlate bralce v oddaji Dan, ki je na sporedu na Planet TV z začetkom ob 16.55.

Slovesna prireditev bo na prvi dan junija

Osrednja letošnja zaključna prireditev za zlate bralke in bralce bo v petek, 1. junija 2018, opoldne v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Voditelj in obenem sooblikovalec dogodka Boštjan Gorenc Pižama bo k pogovoru povabil ilustratorja Damijana Stepančiča, nastopili pa bodo tudi Anja Štefan, Andrej Rozman Roza, Boštjan Gombač in Janez Dovč.