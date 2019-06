Kako bi bile videti volitve na Tinderju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bi si želeli države, ki je popolnoma digitalizirana? Države, ki je vitka in tehnološko napredna zmagovalka? Države, v kateri so izboljšane čakalne vrste v zdravstvu, v kateri so volitve stran le en premik s prstom na ekranu levo ali desno in v kateri lahko sodelujete pri upravljanju proračuna?

Interaktivna razstava Republika 2.0, katere avtor je ekipa oblikovalskega studia Ljudje in ki jo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje odpirajo danes ob 19. uri, predstavlja oblikovalski odgovor na kontekste, v katerem se je znašla sodobna država.

"Državljani se vse bolj spreminjajo v uporabnike, državo pa vse bolj dojemamo kot le še enega izmed ponudnikov na trgu," pravijo Ljudje. Državi konkurira vedno večje število tehnoloških velikanov, kot so Google, Facebook in drugi.

Država kot tehnološki start-up

Sodobna država je postavljena v položaj, ko je prisiljena svoje storitve vse bolj upravljati kot tehnološki start-up. Slediti mora smernicam digitalnih velikanov. "Postaja vse bolj tekmovalna, ker jo v to silijo tržni akterji. Po njihovem mnenju bi morala biti država vitka, agilna, na prvo mesto bi morala postavljati boljšo uporabniško izkušnjo," pravi Zala Velkavrh, ki kot vodja protokola Republike 2.0 poudarja, da nova država distopično odgovarja prav na to družbeno resničnost.

Razvijanje sistema javnega zdravstva, šolskega sistema ali načrtovanja ni več dovolj, v svojem projektu osvetljuje studio Ljudje. "Da bi država ohranila stik s časom, mora načrtovati prijazne aplikacije in igrificirane državljanske storitve. Nekatere so se tega že lotile in razvile e-državljanstva," še pravijo snovalci projekta.

Popolnoma digitalizirana republika

Republika 2.0, katere predsednik je Miha Artnak, je popolnoma digitalizirana. Državljanom, ki se vanjo včlanijo, omogoča izkušnjo države, ki postavlja tehnološke, oblikovalske in komunikacijske smernice. V njej lahko volijo, se srečajo z izboljšanimi čakalnimi vrstami v zdravstvu, predlagajo svoje projekte, utemeljene ali ne, si na ministrstvu za birokracijo poiščejo službo ali le z enim klikom prijavijo protest in sodelujejo pri upravljanju proračuna. Na koncu pa še zavrtijo kolo sreče in si ogledajo, kaj jim bo država naklonila v njihovem prihodnjem življenju.

Republika 2.0 torej zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo, ki je na prvi pogled videti kot nadgradnja birokratskega aparata in v kateri je vse na dosegu le nekaj klikov. Pa vendar, kot pravi minister za oblikovanje Emil Kozole, dobra uporabniška izkušnja in dobro oblikovanje nista dovolj, da bi rešila svet, saj ju je lahko mogoče izkoristiti tudi za podporo nevarnim politikam in avtoritarnim ideologijam.

