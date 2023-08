Ena najbolj obiskanih znamenitosti pri naših sosedih se začasno zapira

V Muzeju moderne umetnosti Fundacije Ludwig (mumok) v dunajski Muzejski četrti poteka celovita prenova, zaradi katere bo prihodnje leto med januarjem in majem zaprt za obiskovalce. Prenovo ocenjujejo na 24 milijonov evrov. Ponovno ga bodo odprli junija z razstavo Avantgarda in osvoboditev – Sodobna umetnost in dekolonialna moderna.

V muzeju so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnili, da so od leta 2001 zahtevali temeljito prenovo in spremenjene tehnične zahteve za sodobno delovanje muzeja.

Posodobili celotno varnostno tehnologijo

V preteklih letih so že izvedli nekatere prenove, med drugim so preuredili sistem razsvetljave v vseh prostorih v LED in posodobili celotno varnostno tehnologijo. Zaradi prenove prezračevalnega sistema, tal in sten v razstavnih prostorih, posodobitve protipožarne zaščite in obnove sanitarnih prostorov pa bodo muzej morali za pet mesecev zapreti.

Nadaljnja obnovitvena dela, ki jih načrtujejo v nižjih etažah, naj bi zaključili do jeseni 2024. Generalna direktorica Karola Kraus, ki mumok vodi od leta 2010, bo decembra predstavila program za obdobje zaprtja.

Mumok hrani zbirko moderne in sodobne umetnosti, med drugim dela Andyja Warhola, Pabla Picassa, Josepha Beuysa, Gerharda Richterja in Roya Lichtensteina. Več kot 200 jih je muzeju podaril nemški industrialec in zbiratelj Peter Ludwig.

