Dirigentka slovenskih korenin dobila grammyja

Med letošnjimi dobitniki glasbenih nagrad grammy je tudi Karen Kamenšek, ameriška dirigentka slovenskih korenin, katere starši so se v ZDA odselili iz Kamnice pri Mariboru. Grammyja je prejela v kategoriji najboljših posnetkov nove operne produkcije za opero Akhnaten (Ehnaton) skladatelja Philipa Glassa, ki so jo izvedli v Metropolitanski operi. Kot navaja Večer, je za to opero leta 2017 prejela tudi prestižno Olivierjevo nagrado za izvedbo v Angleški nacionalni operi.

Foto: Denise Biffar/Wikimedia Commons

V Chicagu rojena Karen Kamenšek je iz dirigiranja in klavirja diplomirala na Univerzi v Indiani, pozneje jo je pot zanesla v Evropo, kjer je delovala v opernih hišah na Dunaju in v Freuburgu, med letoma 2007 in 2008 pa je bila umetniška vodja v SNG Maribor. Pozneje je bila umetniška vodja še v državnih operah v Hamburgu in Hannovru.

Njeno kariero je zaznamovalo predvsem pogosto sodelovanje s Philipom Glassom, z njegovo opero Akhnaten je leta 2016 debitirala v Angleški nacionalni operi v Londonu, leta 2019 pa v newyorški Metropolitanski operi. Prav posnetek iz Metropolitanske opere ji je letos prinesel grammyja.

