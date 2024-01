Četa političnih obrazov na premieri Pohorskega bataljona #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premiere predstave Pohorski bataljon v Mestnem gledališču ljubljanskem se je udeležila vrsta znanih obrazov, med njimi precej aktualnih in nekdanjih slovenskih politikov.

Na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega so v ponedeljek, 8. januarja, ob 15. uri premierno uprizorili predstavo Pohorski bataljon. Termin premiere ni bil naključen, izbran je bil namerno, saj se je poslednja bitka Pohorskega bataljona končala pred natanko 81 leti – 8. januarja 1943 ob 15. uri.

V predstavi igrajo Mojca Funkl, Mirjam Korbar, Nina Rakovec, Lara Wolf, Branko Jordan, Primož Pirnat, Matej Puc, Lotos Vincenc Šparovec, Gaber K. Trseglav, Gašper Lovrec in Jure Rajšp. Foto: Mediaspeed

Režiser Jernej Lorenci, ki je z Dinom Pešutom in ekipo tudi soavtor besedila, je uprizoritev v izhodišču naslonil na zgodbo poslednjih dni Pohorskega bataljona – vse to (tudi) z ambicijo gledališkega preizpraševanja mehanizmov in posledic strašne uničevalne vojne.

Jernej Lorenci in Dino Pešut Foto: Mediaspeed

Ponedeljkove premiere se je udeležilo tudi kar nekaj prepoznavnih gospodarskih in političnih obrazov, med drugim ministra v aktualni vladi Marjan Šarec in Klemen Boštjančič. Koga vse smo opazili med obiskovalci premiere, si oglejte v galeriji:

1 / 6 Obrambni minister Marjan Šarec in njegova žena Barbara Iskra Šarec 2 / 6 Direktorica in umetniška vodja MGL Barbara Hieng Samobor ter finančni minister Klemen Boštjančič 3 / 6 Sekretar v kabinetu gospodarskega ministra dr. Jernej Štromajer in viceguverner Banke Slovenije Milan M. Cvikl 4 / 6 Minister Šarec z nekdanjo obrambno ministrico dr. Ljubico Jelušič 5 / 6 Nekdanji minister za kulturo Jožef Školč 6 / 6 Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak z ženo Barbaro Plavec Brodnjak

