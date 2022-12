Zlata Slavonija − dom okusa tradicije, ki ogreje dušo in telo

Slavonija nam je vsem že dobro znana po svojih zlatih poljih, bogati zgodovini in prečudoviti naravi, a tisto, kar nam res ogreje dušo pa tudi telo, je tradicionalna kuhinja tega slikovitega kraja. Plodna panonska ravnica na naše krožnike prinaša mamljiva živila in okuse, zato so slavonske specialitete pri številnih ljudeh priljubljene že dolgo vrsto let.

Foto: Lightkomunikacije in Hrvoje Serdar za TZ PSŽ

Kuhinja Zlate Slavonije je čarobno mesto, v katerem nastajajo jedi, ki vračajo v preteklost, v obdobje, ko so ljudje po napornem dnevu na polju ali pašniku želeli nahraniti ne samo svoje telo, ampak tudi svojo dušo.

Topel in okusen čobanac je slavonska jušna jed, ki se pripravlja v kotličku ali velikem loncu, ker se najpogosteje kuha za več ljudi, odličen pa je tudi, ko malo stoji. Imajo ga za jed slavonskih pašnikov, ker so ga, kot nakazuje tudi njegovo ime, pripravljali čobani. Pastirji so ta hranljivi obrok na kotlu kuhali nekaj ur, da bi povezali vse okuse, medtem ko so sami pazili na svoje živali.

Danes je čobanac specialiteta, ki jo strežejo skoraj v vsaki restavraciji v Zlati Slavoniji, obstajajo pa tudi številna tekmovanja v njegovem kuhanju. Poseben šarm prinašata njegova dolga priprava in zbiranje ljudi okrog kotlička, medtem ko se ob toplini ognja osvobajajo okusi začimb in mesa.

Foto: Lightkomunikacije in Hrvoje Serdar za TZ PSŽ

Poleg klasičnega paprikaša zavzema posebno mesto v hrvaški gastronomiji tudi fiš paprikaš, še ena bogata jušna jed, ki vznemiri brbončice. Tradicionalno se pripravlja v bakrenem kotličku, obešenem nad odprtim ognjem, vanj pa se dodajo voda, čebula, paprika in seveda koščki očiščene rečne ribe, kot so som, šarenka ali ščuka.

Neizogibno je vino, ki vse okuse združi v kombinacijo, ki bo ustrezala tudi najbolj izbirčnim jedcem. Seveda tudi za fiš paprikaš, kot za vsako jed, ki se iz generacije v generacijo prenaša dolgo vrsto let, obstajajo številni recepti. Vsaka družina ima svojo, malce drugačno različico priprave, a ključno pri vsakem dobrem fišu paprikašu so lokalna živila.

Če ste bolj za "konkretne" jedi, vas bo zagotovo navdušil sočni zrezek Barun Trenk.

Foto: Lightkomunikacije in Hrvoje Serdar za TZ PSŽ

Ta okusna specialiteta Zlate Slavonije ja neobičajna jed, ki je ime dobila po baronu Trenku, vodji Trenkovih pandurjev in utemeljitelju godbe na pihala. Zbir okusnih živil, kot so svinjina, ajvar, nepogrešljiv slavonski kulen in jajca v sočni in fini gobovi omaki, je pravi okus Zlate Slavonije.

Za katerokoli tradicionalno jed se boste odločili, verjamemo, da vam ne bo žal. Slavonija preprosto diha s tradicijo in jedmi, kot so čobanec, fiš paprikaš, kulen, namaz iz masti črne svinje, kulen, bučna juha in zavitki, ki jih lahko poskusite v skoraj vseh restavracijah. Če si želite poskusiti tradicionalne sestavine na sodoben način, ne boste razočarani.

Turistična zveza Požeško-slavonske županije je v sklopu vrste izobraževanj, delavnic in dogodkov na temo gastro ponudbe in v sodelovanju z izvrstnimi kuharji ter someljeji osmislila nove jedi in jedilnike, ki temeljijo na vrhunskih avtohtonih lokalnih izdelkih, ter jih združila z najboljšimi vini iz ponudbe Zlate Slavonije.

Ob osredotočenosti na avtohtone sestavine je poudarjena tudi trajnost, tj. izvajanje koncepta "zero waste". Cilj koncepta je na najboljši možni način izkoristiti sestavine in med pripravo jedi v celoti porabiti vsako živilo ter s sodobnim pristopom ohraniti starinske okuse.

Ste začutili lakoto?





Obiščite Zlato Slavonijo in se prepustite nepozabni gurmanski izkušnji!