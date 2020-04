Začetek luštne sezone

Oglasno sporočilo

Naravnost živahen rastlinjak

Zagotovo ste že slišali za rastlinjak, kjer poteka integrirana pridelava pravega slovenskega paradižnika, in sicer s pomočjo geotermalne energije, ki omogoča sajenje sadik že januarja.

LUŠTne paradižnike oprašujejo čisto pravi čmrlji, ki so del stalne favne v LUŠTovem rastlinjaku in so živi dokaz, da pri njihovem načinu pridelave ne uporabljajo škodljivih preparatov za škropljenje, saj bi v nasprotnem primeru čmrlji takoj poginili. Če rastline ali plodove vseeno napadejo škodljivci, imajo v rastlinjaku njihove naravne sovražnike, t. i. plenilce, ki na naraven način opravijo z njimi.

Pomemben element pridelave paradižnika so tudi pogoji za rast in zorenje plodov. Sadike LUŠTnega paradižnika zasadijo v povsem naravno podlago – mešanico šote in kokosovih vlaken, ki zagotavlja dobre pogoje za rast in prijetno počutje, da lahko vi uživate v pravem okusu tega rajskega sadeža. LUŠTni in pridni delavci nato z veliko ljubezni in posluha zrele ter sočne paradižnike ročno oberejo, sortirajo in poskrbijo, da prav takšni pristanejo tudi v vaših rokah.

LUŠT primeren za odlične omake, kakor tudi odlične solate ali priboljšek k sendviču

Da je LUŠTov paradižnik še rajši na vaših jedilnih mizah, lahko izbirate med veliko sortami – od klasičnega grozdastega paradižnika LUŠT do manjšega grozdastega paradižnika, ki ga imenujejo Mali Lušt. Potem imajo še veliki paradižnik, ki mu po domače pravimo tudi Volovsko srce. Seveda pa so tu še najslajše manjše sorte – več vrst češnjevega paradižnika in slivov paradižnik. Z LUŠTekom, ki vključuje pisano paleto češnjevih paradižnikov, pa niso pozabili niti na najmlajše.

Pa LUŠTen tek!

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Paradajz.