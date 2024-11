Za popolno skodelico kave z mlekom

Zakaj Alpsko mleko Professional Barista?

Na festivalu je Peter Ševič, organizator dogodka in eden od snovalcev mleka, ob podrobnem pogovoru z Jano Morelj poudaril prednosti tega mleka. Mleko je zasnovano tako, da zadosti visokim standardom baristov, saj vsebuje ključne lastnosti, ki prispevajo k pripravi najboljše možne mlečne pene:

Obstojna mlečna pena: vsebuje 3,7 odstotka beljakovin, ki pripomorejo k obstojnosti in stabilnosti pene.

Kremasta tekstura: mlečna maščoba (2,8 odstotka) izboljša teksturo in pričara občutek sladic, ki se popolnoma združuje s kavo.

Naravna sladkost: s 4,7 odstotka laktoze mleko ohranja naravno sladkost, ki se s segrevanjem še bolj poudari.

Primerno za latte art: baristi z akademije STOW ocenjujejo, da gre za najboljše mleko, ki ga je trenutno mogoče dobiti na slovenskem trgu.

Foto: Ljubljanske mlekarne

Priprava popolne mlečne pene – korak za korakom Vsak ljubitelj kave, ki ceni okus in teksturo, ve, da je priprava pravilno spenjenega mleka ključnega pomena. Alpsko mleko Professional Barista omogoča ustvarjanje različnih vrst pene – od lahkega sloja za flat white do bogatejšega volumna za kapučino. Tukaj so ključni koraki: 1. Začnemo s hladnim mlekom (4 do 6 stopinj Celzija) in s cevjo za paro, potopljeno približno 5 milimetrov v mleko.

2. Zračenje mleka traja odvisno od izbranega napitka: Flat white: 2 do 3 sekunde

Latte: 3 do 4 sekunde

Kapučino: 5 do 7 sekund 3. Povečanje prostornine pri temperaturi mleka od 15 do 25 stopinj Celzija, nato omogočimo kroženje za t. i. "mikropeno", ki razbije večje mehurčke in ustvari gladko teksturo.

4. Končni dvig temperature na 65 stopinj Celzija: mleko se z dodatnim kroženjem in večjo potopitvijo cevi speni do končne prostornine.

Pripravite zimsko aromatično kavo doma!

Za pripravo kave barista kakovosti z začimbami ali sirupi je nekaj preprostih korakov, ki vam bodo pomagali ustvariti okusno, aromatično skodelico doma. Tukaj je recept za začinjeno latte z vanilijevim sirupom – z uporabo začimb in sirupa boste ustvarili kavo, ki vas bo spomnila na jesenske in zimske okuse!

Foto: Shutterstock Začinjeni vanilijev latte

Sestavine:

1 skodelica sveže pripravljene kave espresso (ali 60 ml močne kave)

1 skodelica Alpskega mleka Professional Barista

1 žlica vanilijevega sirupa (lahko uporabite tudi javorjev ali karamelen sirup)

1/4 čajne žličke cimeta v prahu

ščepec muškatnega oreščka

ščepec mletega ingverja (po želji za dodatno aromo)

Postopek:

1. Pripravite espresso: skuhajte svež espresso (ali močno kavo) in ga prelijte v večjo skodelico ali kozarec za latte.

2. Segrevanje Alpskega mleka Professional Barista z začimbami: v lonček za penjenje vlijte Alpsko mleko Professional Barista in dodajte začimbe. Počasi segrejte mleko in ga zračite, dokler se ne začne peniti in ustvari bogato kremasto odišavljeno peno.

3. Dodajte sirup: vanilijev sirup vmešajte v kavo.

4. Zlivanje: zmes mleka in začimb počasi vlijte na vanilijevo kavo espresso, tako da ustvarite učinek "latte".

Foto: Ljubljanske mlekarne

Alpsko mleko Professional Barista je izvrstna izbira za vse kavopivce, ki prisegajo na kavo z mlekom. S tem mlekom si lahko ustvarite domačo kavarno z vrhunskim barista pristopom. Če ste ljubitelj kapučina, latte ali pa le subtilno kremastega flat whita, vas bo nova pridobitev na trgu zagotovo navdušila.