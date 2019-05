Za popolno odpornost proti stresu

Začne se že z jutranjo naglico, ki se do večera ne umiri. Vmes opravimo nešteto pogovorov, sestankov, družinskih obveznosti in gospodinjskih opravil. Med prostim časom obsedeno pregledujemo in odgovarjamo na elektronsko pošto in vse objave na družbenih omrežjih. S tem se ne sproščamo, ampak samo povečujemo napetost.

Če si ne vzamemo časa za samorefleksijo, načrtovanje in svoje najdražje, potem se samo premikamo po življenju, kot bi vključili avtopilot. Nekaj dni takšnega rutinskega življenja bi še šlo, a kaj, ko se dnevi zavlečejo v tedne, tedni v mesece in kar naenkrat ugotovimo, da nam nekdo v ozadju prišepetava, da moramo nekaj spremeniti.

Za začetek si lahko obljubimo, da bomo med delovnim časom uvedli redne premore, ki nam bodo pomagali ohranjati osredotočenost in pozitivno energijo. Stres in pomanjkanje energije med službo lahko omilimo tudi z rednimi odmori in kakovostno prehrano. Pohvalimo se, če nam večkrat uspe ukrasti nekaj minut za hiter, a kakovosten obrok.

Pomemben je čas tudi pred sestankom

Foto: Thinkstock

Ko se pripravljamo na sestanek, si zavestno vzemimo nekaj minut več kot običajno. Po navadi so ravno te minute tik pred zdajci odločilne, da se nam porodi briljantna ideja. Po napornem delovniku pa ne pozabimo na hitro neformalno srečanje s kolegi, da razjasnimo zadnja odprta vprašanja in si pogledamo naloge za naslednji dan.

Kratka kava s prijatelji po službi je dobra ideja, da dobimo nov zagon za nadaljevanje dneva, ko nas spet čakajo druge obveznosti. Tudi to so trenutki, ko lahko dobimo nekaj zase.

Trenutki, ki postanejo najsvetlejši del dneva

Vsekakor si moramo vzeti tudi kakšno minuto čisto zase, nekaj minut v dnevu, ko si odgovorimo na kakšno vprašanje, se zabavamo in povežemo s svojim umom in telesom. Našim odklopljenim trenutkom naj se pridruži še družina, da bo ta trenutek postal najsvetlejši del dneva.

Na boljše počutje lahko vplivamo tudi z rednim uživanjem kakovostnih obrokov. Ni treba, da si za hrano vedno vzamemo veliko časa. Povsem dovolj je hiter obrok, ki nas napolni s svežo energijo. V dobri družbi, seveda.

Nekaj idej za hitro polnjenje baterij:

Foto: Thinkstock

Meditacija in joga - dovolj je že nekaj minut na dan in počutili se bomo kot prerojeni.

Vadba - v 20 minutah bomo za svoje telo naredili ogromno.

Odklopimo telefon - čeprav nam pomaga na vsakem koraku, bo ta ukrep naredil čudeže.

Ustvarjanje - delo z rokami nas sprošča in izdelek, ki ga bomo ustvarili skupaj z otrokom, je neprecenljiv.

Kopel - to je vedno dobra ideja.

Kava - požirek te omamno slastne pijače nas bo predramil in poskrbel, da bomo polni elana uspešno začeli dan.