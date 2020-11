Vsak ima svojega: po britanski kraljici ima svoj džin tudi princ Charles

Pred nekaj meseci je Buckinghamska palača predstavila nov kraljevi spominek, ki ga je mogoče kupiti pri njih - džin, destiliran z zelišči, nabranimi na vrtu kraljice Elizabete II.

Zdaj kraljičinemu vzoru sledi tudi njen najstarejši sin, princ Charles. V sodelovanju z destilarno Oxford Artisan Distillery je ustvaril džin, za katerega so uporabili zelišča z njegovega vrta na posestvu Highgrove.

Glavne note: sivka, žajbelj in timijan

Foto: highgrovegardens.com In če je ob kraljičinem džinu mogoče podvomiti, da je bila osebno vpletena v njegov nastanek, je pri Charlesu drugače - navdušeni vrtnar je nedvomno pridelal zelišča za svoj džin, menda pa je aktivno sodeloval tudi pri izbiranju prave kombinacije okusov za svojo alkoholno pijačo.

"Ta džin je tradicionalen, eleganten in prefinjen, a ima tudi kompleksne zeliščne note značilnega angleškega vrta," je Charlesov džin opisal vodja destilarne Cory Mason in povedal, da so glavne arome v njem sivka, žajbelj in timijan.

Džin je že naprodaj, britanski prestolonaslednik ga prodaja prek spletne strani posestva Highgrove. Steklenica stane slabih 40 evrov, ves zaslužek pa bo šel v prinčev dobrodelni sklad za izobraževalne in socialne programe. In za razliko od kraljice Charles svoj džin pošilja tudi v druge države, ne le po Otoku.

