Velika nagradna igra: obilje sladoleda in potovanje v Kalifornijo

Ni pravega poletja brez sladoleda Leone, ki so pravi sinonim za osvežitev in sladko razvajanje med vročimi poletnimi dnevi ! Ajdovsko podjetje, ki skrbi, da nam nikoli ne zmanjka pregrešne dobrote, predstavlja nov sladoledni lonec z okusom arašida – Let's go nuts, od katerega lahko resnično pričakujete nepričakovano. Novo sladoledno poslastico bo spremljala še bogata nagradna igra , ki je res ne smete zamuditi.

Foto: Leone

Dejstvo je, da bi bilo življenje dolgočasno brez drobnih, sladkih slastnih in osvežujočih užitkov, med katere nedvomno sodi sladoled, ki velja za priljubljeno izbiro tudi najzahtevnejših gurmanov. Ko gre za sladoled, nekateri ljudje prisegajo na klasiko, medtem ko drugi iščejo nekaj drugačnega, inovativnega in posebnega. Ti bi morali poskusiti Leone – navihane in razburljive sladolede, ki imajo okus po sreči.

Leone nenehno preseneča z domiselnimi sladoledi, ki zagotavljajo božansko razvajanje za vse, ki cenijo igro sladolednih okusov, harmonijo nebeških prelivov in hrustljanje čokolade. Slovenska blagovna znamka sladoleda iz Ajdovščine je tik pred poletjem predstavila nov sladoled z okusom arašida Let’s go Nuts. Ajdovski sladoledi tudi z novim okusom dokazujejo, da se čarovnija Leone lahko zgodi na povsem običajnih mestih.

Vse se je začelo v garaži v mestu burje

Naj gre za lonce, kornete, palčke ali banjice, sladostrastni okusi Leone, ki so narejeni s slovensko smetano, nas navdušujejo že vrsto let. V podjetju Incom Leone radi rečejo, da so ponosen otrok 90-ih, ki razveseljuje ljubitelje sladoleda v moderni dobi. Svojo zgodbo so namreč začeli pisati leta 1991, ko je Andrej Slokar sanjaril o najboljšem sladoledu na svetu. Tistega leta je lastnik in inovator podjetja Incom Leone dobesedno po filmsko začel zgodbo slovenske blagovne znamke kar v svoji domači garaži, ravno tako, kot sta to storila Steve Jobs in Bill Gates.

Romantično in vizionarsko garažo je sčasoma zamenjala lastna moderna in mednarodno certificirana proizvodnja, kjer se strogo držijo številnih pravil kakovosti in čistoče ter standardov. Vse sladolede razvijajo in proizvajajo na domačih tleh v mestu burje, Ajdovščini, kjer se je sladoledna pravljica Leone tudi začela.

Foto: Leone

Eden od najvplivnejših proizvajalcev sladoleda v regiji

Podjetje Incom Leone se je danes uveljavilo kot eden vodilnih proizvajalcev sladoleda v regiji. Njihove sladolede najdemo v zamrzovalnikih po vsej Sloveniji, uživajo pa jih tudi sladokusci na največjih svetovnih trgih - od Amerike do Nove Zelandije.

So prejemniki številnih nagrad, njihovo inovativnost in vrhunskost pa priznavajo tako potrošniki kot strokovnjaki. Sladoledi Incom Leone so narejeni iz visokokakovostnih in skrbno izbranih sestavin z uporabo inovativnih tehnologij. Ustvarjajo jih po recepturah, ki so nastale izpod ustvarjalnih rok in predvsem – z ljubeznijo.

V njihovem impresivnem portfelju lahko izbirate med več kot tisoč različnimi izdelki. Vsak dan proizvedejo in odpremijo več kot 3,2 milijona kosov slastnega sladoleda.

Foto: Leone